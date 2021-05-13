Прокуратура Северска нашла в 12 детских учебных заведениях нарушения санитарных норм

Прокуратура Северска за четыре месяца этого года проверила 12 детских образовательных учреждений — детсадов и школ, где выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, которые могут привести к ухудшению состояния здоровья детей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверок выяснили, что в столовых ряда детских садов и школ допускались факты принятия пищевой продукции без маркировки, повторная заморозка полуфабрикатов из мяса, ненадлежащий отбор суточных проб пищевой продукции. Кроме того, сотрудники нарушали учет условий хранения продукции на складе, использовали продукты с истекшим сроком годности.





«Также установлены нарушения при проведении противоэпидемических мероприятий в одном из детских садов в связи с регистрацией случая острой кишечной инфекции. Вопреки установленным санитарным правилам документация о наблюдении за состоянием здоровья присутствующего ребенка надлежащим образом не велась, обеззараживание воздуха бактерицидными лампами своевременно не проводилось. Допускалось нарушение периодичности регулярной смены дезинфицирующего раствора для обработки поверхностей, предметов и посуды», — отмечается в сообщении.





В итоге прокуратура потребовала от руководства устранить все выявленные нарушения. Ведомством было внесено восемь представлений, по некоторым из них уже приняты действенные меры по их устранению. 16 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, девять руководителей учреждений оштрафовано.