Прокуратура проверит законность рубки леса рядом с памятником природы «Челбак»

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Прокуратура проверит законность рубки леса вблизи памятника природы «Челбак». С конца ноября в Асиновском районе рядом с деревней Старо-Кусково началась валка леса, в том числе ценных хвойных пород деревьев – кедра и лиственницы. Местные жители обратились в региональное отделение ОНФ. Активисты предложили властям восстановить прежние границы особо охраняемой природной территории (ООПТ), признав всю территорию урочища «Челбак» памятником природы.



«Валку леса производили валочными машинами, варварски истребляя все подряд, в том числе кедр, лиственницу. Болото еще не промерзло, от колес тяжелой техники остались глубокие ямы, более метра, молодая поросль деревьев, кустарники, травы – все погибло! После многочисленных обращений возмущенной общественности работы прекратили, прокуратура занимается проверкой. В настоящее время вырубка леса ведется еще на одном участке Челбака, граничащем с памятником природы. Все это приводит к экологической катастрофе, гибели местной уникальной флоры и фауны! Если мы будем молчать, нашим потомкам останется пустыня», – сообщила жительница района Наталья Журова.

По мнению общественников, вырубка лесов в бассейне рек и болот приведет к снижению уровня грунтовых вод, пересыханию притоков, уменьшению влажности земли и понижению уровня воды в водоемах.

​«Я 27 лет живу в Старо-Кусково, но никогда такого беспредела не было. Наше урочище имеет статус уникального памятника природы, здесь по закону вырубать запрещено. Люди беспокоятся за судьбу животных, для которых лес является единственным домом: в урочище «Челбак» живут медведи, лисы, зайцы и другие животные. Кроме того, территория памятника природы является местообитанием 86 видов птиц. Большой кроншнеп, дербник и серый журавль занесены в Красную книгу Томской области, кроншнеп большой занесен в Красную книгу России. Всего площадь памятника природы занимает 412 гектаров», – рассказала жительница села Старо-Кусково Асиновского района Наталья Непомнящих.

Областной департамент лесного хозяйства сообщил, что в ходе проведенного обследования на территории памятника природы рубок лесных насаждений не установлено. В то же время установлен факт заготовки древесины на расстоянии 3,6 км от границ памятника природы. Заготовка древесины производится компанией «КФХ Нива» на арендуемом лесном участке. Работы в делянах осуществляются согласно технологическим картам лесосечных работ. Нарушений лесного законодательства на территории арендованного лесного участка не выявлено.

​ По информации департамента, договор на аренду леса предпринимателем был заключен в 2010 г., а в 2012 г. территория была признана памятником природы. Согласно Лесному кодексу, рубка насаждений в особо охраняемых природных территориях запрещена законом. Однако заготовка ведется на участке, не вошедшем в границы болотного урочища «Челбак».