Прокуратура проверит вырубку леса на территории памятника природы в Асиновском районе

Региональная прокуратура поручила Асиновскому городскому прокурору и томскому межрайонному природоохранному прокурору провести проверку сведений о незаконной рубке леса на территории памятника природы «Болотное урочище «Челбак». Это особо охраняемая природная территория.





Ранее в соцсетях появилась информация о рубках леса в урочище. Жительница Старо-Кусково Наталья Непомнящих сообщала, что несколько дней в болотном урочище идёт вырубка хвойных пород со стороны Казанки в сторону Старо-Кусково, а также Большой Плясики. Там местные жители заметили лесозаготовительную технику и вагончик.





«Я 27 лет живу в Старо-Кусково. Но никогда такого беспредела не было! — говорила женщина — Наше урочище имеет статус уникального памятника природы, здесь по закону вырубать запрещено. Где глава района, депутаты, прокуратура? Когда они так нужны, их след будто испарился».





Наталья также беспокоилась о том, что в урочище Челбак живут медведи, лисы, зайцы и другие животные, обитают 86 видов птиц, из которых 20 видов являются фоновыми. А большой кроншнеп, дербник и серый журавль занесены в Красную книгу Томской области, кроншнеп большой занесен в Красную книгу России.





Как уточнили в прокуратуре, во время проверки прокуроры должны оценить законность действий лесопользователя и правомерность осуществления своих полномочий региональными Департаментом лесного хозяйства и Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также других подведомственных учреждений.





Отметим, после сообщений о рубках собственную проверку законности инициировал томский Департамент лесного хозяйства. Сообщалось, в ходе проверки полиция с лесничеством узнали, что лес готовят на участке, который граничит с урочищем, а не в самой охраняемой территории. Заготовкой занимается арендатор на основании договора. Департамент сообщал по итогу проверки, что не обнаружил нарушений законодательства.





Для справки: Если вы заметили факты незаконной рубки леса на территории Томской области, можно сообщить об этом по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00, номер работает круглосуточно.









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