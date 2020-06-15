Прокуратура проверит ТСЖ, которые сорвали сроки включения горячей воды

Прокуратура Томской области проверит семь ТСЖ, которые не подготовили внутридомовые коммуникации к подаче горячей воды после завершения планового ремонта на тепломагистралях.



«По вине жилищных организаций, сорвавших сроки включения горячей воды, ресурс вовремя не был подан в многоквартирные дома в пер. Дербышевском, 30 (ЖСК «Молодежный»), ул. К. Маркса, 15/1 (ТСЖ «Маркс»), 34 и 36 (ТСЖ «Пристанское»), Набережная озера, 22 (ТСЖ «Набережная озера, 22»), Р. Люксембург, 45 (ТСЖ «Жилье»), пр. Ленина, 126 (ТСЖ «Берег»), 133 (ТСЖ «Сибирские огни»)», — сообщает пресс-служба мэрии.



Возобновление подачи горячей воды в указанных домах находится на контроле городской администрации. По всем интересующим вопросам жителям названных домов следует обращаться в ТСЖ и УК.





По информации департамента городского хозяйства, сегодня в работе ресурсоснабжающей организации находятся магистрали, от которых запитаны 1314 многоквартирных домов, после ремонта горячая вода вернулась в 329 многоквартирников.