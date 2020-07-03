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03 июля,
2020
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Новости

Прокуратура проверит состояние ливневок в Томске

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Прокуратура Томска проверит состояние городской ливневой канализации, сообщается на сайте ведомства. После дождя прошедшего накануне ряд улиц города оказались затопленными.


«В ходе проверки, в частности, будет дана оценка соответствия ливневой канализации строительным нормативам, а также своевременности и полноте мер, принимаемых органами местного самоуправления к обеспечению надлежащего состояния ливневой канализации», — сообщает прокуратура.

Прокуратура проверит состояние ливневок в Томске

Ранее заммэра Вячеслав Черноус отмечал, что в Томске в нормативном состоянии находятся только 20-30% ливневок. 


« За прошлый год промыли 8 % только. В этом году планируем так же. Все зависит от средств и от возможностей», — сообщал заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус журналисту ТВ2. 


Власти Томска планировали передать систему ливневок по договору концессии инвестору. Были подготовлены документы, в мэрии прошло несколько встреч с предполагаемым инвестором. Согласно договору, концессионер должен будет развить протяженность ливневой канализации до 320 километров. Планировалось, что соглашение сроком на десять лет заключат в 2019 году, но процесс подписания соглашения затянулся из-за нерешенного вопроса с тарифом.


По словам заммэра, тариф должны утвердить в течение лета. Если это произойдет, то соглашение с концессионером могут подписать осенью.


Рассказываем о том, что важно. ПОДДЕРЖИ ТВ2

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