Прокуратура проверит состояние ливневок в Томске

«В ходе проверки, в частности, будет дана оценка соответствия ливневой канализации строительным нормативам, а также своевременности и полноте мер, принимаемых органами местного самоуправления к обеспечению надлежащего состояния ливневой канализации», — сообщает прокуратура.

Ранее заммэра Вячеслав Черноус отмечал, что в Томске в нормативном состоянии находятся только 20-30% ливневок.





« За прошлый год промыли 8 % только. В этом году планируем так же. Все зависит от средств и от возможностей», — сообщал заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус журналисту ТВ2.





Власти Томска планировали передать систему ливневок по договору концессии инвестору. Были подготовлены документы, в мэрии прошло несколько встреч с предполагаемым инвестором. Согласно договору, концессионер должен будет развить протяженность ливневой канализации до 320 километров. Планировалось, что соглашение сроком на десять лет заключат в 2019 году, но процесс подписания соглашения затянулся из-за нерешенного вопроса с тарифом.





По словам заммэра, тариф должны утвердить в течение лета. Если это произойдет, то соглашение с концессионером могут подписать осенью.





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