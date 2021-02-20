Прокуратура проверит соблюдение правил пожарной безопасности в ТЮЗе

«В ходе проверки будет дана оценка достаточности мер, принятых руководством театра по обеспечению пожарной безопасности здания, а также полноты и своевременности исполнения территориальным органом МЧС России надзорных функций в отношении указанного учреждения», — сообщается на сайте ведомства.

Напомним, в 11:01 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о возгорании в Театре юного зрителя на пер. Нахановича. На момент прибытия первого подразделения с крыши здания шел дым. Из театра самостоятельно вышел 21 человек, еще четыре человека были эвакуированы пожарными.



Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В 15.14 пожар в ТЮЗе полностью ликвидирован.



Театр сообщил, что приостанавил свою работу на неизвестный срок. Ранее купленные билеты можно вернуть в кассу ТЮЗа.





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