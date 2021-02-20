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20 февраля,
2021
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Прокуратура проверит соблюдение правил пожарной безопасности в ТЮЗе

ТВ2
ТВ2
37 минут назад

Прокуратура Советского района Томска проведет проверку по факту пожара в здании Театра юного зрителя.


«В ходе проверки будет дана оценка достаточности мер, принятых руководством театра по обеспечению пожарной безопасности здания, а также полноты и своевременности исполнения территориальным органом МЧС России надзорных функций в отношении указанного учреждения», — сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура проверит соблюдение правил пожарной безопасности в ТЮЗе
Фото: МЧС России по Томской области

Напомним, в 11:01 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о возгорании в Театре юного зрителя на пер. Нахановича. На момент прибытия первого подразделения с крыши здания шел дым. Из театра самостоятельно вышел 21 человек, еще четыре человека были эвакуированы пожарными.
 

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В 15.14 пожар в ТЮЗе полностью ликвидирован.


Театр сообщил, что приостанавил свою работу на неизвестный срок. Ранее купленные билеты можно вернуть в кассу ТЮЗа.

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