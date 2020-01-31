Прокуратура проверит красноярский ребцентр, чьего учредителя подозревают в съемках детского порно

Одного из руководителей красноярского реабилитационного центра «Енисей» подозревают в организации порностудии с несовершеннолетними. Прокуратура проверяет деятельность центра, сообщает пресс-служба краевого ведомства.

«В ходе проверки будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему, дана правовая оценка действиям уполномоченных лиц. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.





Ранее сообщалось, что 24 января в центре Красноярска полицейские обнаружили порностудию, где снимали видео с несовершеннолетними. Организаторы, по мнению следствия, двое взрослых мужчин, вовлекали в производство порнографии девушек от 15 до 20 лет. Задержал их СОБР прямо во время съемок. Одним из задержанных и подозреваемых в организации порностудии оказался бывший томич, директор реабилитационного центра «Енисей» Антон Мишин.