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31 января,
2020
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Новости

Прокуратура проверит красноярский ребцентр, чьего учредителя подозревают в съемках детского порно

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Одного из руководителей красноярского реабилитационного центра «Енисей» подозревают в организации порностудии с несовершеннолетними. Прокуратура проверяет деятельность центра, сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Прокуратура проверит красноярский ребцентр, чьего учредителя подозревают в съемках детского порно

«В ходе проверки будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему, дана правовая оценка действиям уполномоченных лиц. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что 24 января в центре Красноярска полицейские обнаружили порностудию, где снимали видео с несовершеннолетними. Организаторы, по мнению следствия, двое взрослых мужчин, вовлекали в производство порнографии девушек от 15 до 20 лет. Задержал их СОБР прямо во время съемок. Одним из задержанных и подозреваемых в организации порностудии оказался бывший томич, директор реабилитационного центра «Енисей» Антон Мишин.

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