Прокуратура проверит информацию о нехватке мест для лечения больных коронавирусом в Томске

Респираторный госпиталь МСЧ № 2 рассчитан на 400 мест. Средняя ежесуточная наполняемость госпиталя около 350 койко-мест.





«У нас есть реанимация, палаты интенсивной терапии, которые не могут быть заполнены по другому назначению. Они предназначены только для тяжелых пациентов с коронавирусом. Есть «красная зона» — отделения на 280 мест, в которых проходят лечение пациенты с подтвержденным диагнозом CОVID-19. Здесь также нет особой проблемы с наполняемостью. И есть зона «фильтрации». Сюда ежедневно поступает не менее 30 человек, и периодически возникают ситуации максимальной концентрации пациентов. Тогда приходится задействовать кровати, находящиеся в коридорах», — приводит региональный штаб слова главврача медико-санитарной части №2 Алексея Михленко.



Главврач пояснил, что в одну палату могут разместиться только пациенты, поступившие в стационар в течение суток. Если палата не заполнилась, она все равно «закрывается». Вновь поступившие на следующий день размещаются только в другое помещение.



«Бывают ситуации, что, например, в палатах есть места, но мы не можем разместить в них вновь прибывших пациентов, так как не выписаны еще те, кто поступил в прошлые сутки. Иногда бывают свободные «женские» места, но не хватает «мужских». Мы не можем смешивать потоки пациентов. После освобождения палаты в ней размещаются новые только после заключительной дезинфекции всего помещения», — добавил Алексей Михленко, уточнив, что в «фильтрационной» зоне пациенты госпиталя находятся не более суток, пока не придет результат анализа.





По данным обладминистрации, в Томской области количество свободных коек составляет 58,8%. Также они размещаются в СибГМУ и в городской больнице №3. Ректор СибГМУ Ольга Кобякова 15 июня в своем телеграм-канале писала, что из 90 коек свободна только одна.





Всего лечение в стационарах проходят 462 пациента с коронавирусной инфекцией. В кислородной поддержке нуждаются 17 человек: 12 подключены к аппаратам ИВЛ (девять на инвазивной вентиляции легких, трое на неинвазивной), пять пациентов на масочной подаче кислорода.



В целом, в Томской области установлено 1370 случаев заболевания COVID-19, из них выздоровевших 648. 14 пациентов скончались.





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