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26 августа,
2020
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Прокуратура проверила, как в Томске выдают путевки в детские сады

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Прокуратура нашла нарушения в предоставлении мест в детских садах в Томске, сообщает пресс-служба ведомства. Департамент образования Томска формально выдает направления в детские сады, расположенные в районах города, географически удаленных от места жительства или работы родителей. 

Прокуратура проверила, как в Томске выдают путевки в детские сады

Проверка показала, что предоставление мест в дошкольных образовательных организациях не всегда осуществляется с учетом территории, которая закреплена за детским садом.


Родители, исходя из режима работы детских садов и маршрутной сети, обоснованно отказываются от предложенных мест. Прокуратура сделала выводы, что в Томске не соблюдаются права детей на доступное образование. 


Прокурор выписал представление мэру Томска Ивану Кляйну о нарушении закона. 


До 2021 года власти обещают создать 9533 новых места в частных и государственных дошкольных учреждениях. Новые места создаются не только в государственных, но и в частных садах и группах присмотра и ухода. Также до конца 2021 года мэрия планирует строительство 10 детских садов.


Чтобы оформить ребенка в детский сад, нужно встать в электронную очередь и получить направление на место в садике. Памятка по заполнению заявления о постановке на очередь в детский сад доступна по ссылке



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