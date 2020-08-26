Прокуратура проверила, как в Томске выдают путевки в детские сады

Прокуратура нашла нарушения в предоставлении мест в детских садах в Томске, сообщает пресс-служба ведомства. Департамент образования Томска формально выдает направления в детские сады, расположенные в районах города, географически удаленных от места жительства или работы родителей.

Проверка показала, что предоставление мест в дошкольных образовательных организациях не всегда осуществляется с учетом территории, которая закреплена за детским садом.





Родители, исходя из режима работы детских садов и маршрутной сети, обоснованно отказываются от предложенных мест. Прокуратура сделала выводы, что в Томске не соблюдаются права детей на доступное образование.





Прокурор выписал представление мэру Томска Ивану Кляйну о нарушении закона.





До 2021 года власти обещают создать 9533 новых места в частных и государственных дошкольных учреждениях. Новые места создаются не только в государственных, но и в частных садах и группах присмотра и ухода. Также до конца 2021 года мэрия планирует строительство 10 детских садов.





Чтобы оформить ребенка в детский сад, нужно встать в электронную очередь и получить направление на место в садике. Памятка по заполнению заявления о постановке на очередь в детский сад доступна по ссылке.









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