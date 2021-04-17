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17 апреля,
2021
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Новости

Прокуратура просит признать экстремистскими ФБК и штабы Навального

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Прокуратура Москвы подала иск в суд и потребовала признать экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией, «Фонд защиты прав граждан» и штабы Алексея Навального, пишет Медуза со ссылкой на прокуратуру Москвы. Это грозит оппозиционерам уголовным преследованием.


По мнению прокуратуры, «под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Реальные цели организаций, считают в ведомстве, — это создание условий для изменения основ конституционного строя. 

Прокуратура просит признать экстремистскими ФБК и штабы Навального

– Пока ничего непонятно, – прокомментировала ситуацию ТВ2 координатор штаба Навального в Томске Ксения Фадеева. – Суда еще не было. Как действовать дальше – будет понятно во время разбирательства. 

В случае признания ФБК экстремистской организацией за участие в ее деятельности будет грозить уголовная ответственность, — пояснил Медузе руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. — Согласно статье 282.2 УК РФ организаторы могут получить от шести до десяти лет лишения свободы, участники — от двух до шести лет.


За демонстрацию символики будет наступать административная ответственность, а СМИ должны будут под угрозой штрафа указывать на экстремистский статус организации, если будут упоминать ее в своих публикациях. Среди прочих ограничений: запрет на любую банковскую деятельность и финансирование, в том числе, донаты. За нарушение этих норм можно получить срок от трех до восьми лет. 

Важно понимать, что сбивчивый пресс-релиз прокуратуры вечером пятницы — это, всегда, тестирование общественного мнения, - написал в своем телеграм-канале руководитель штабов Навального Леонид Волков. — Они посмотрят на реакцию, и тогда уже будут решать.

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