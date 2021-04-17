Прокуратура просит признать экстремистскими ФБК и штабы Навального

Прокуратура Москвы подала иск в суд и потребовала признать экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией, «Фонд защиты прав граждан» и штабы Алексея Навального, пишет Медуза со ссылкой на прокуратуру Москвы. Это грозит оппозиционерам уголовным преследованием.





По мнению прокуратуры, «под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Реальные цели организаций, считают в ведомстве, — это создание условий для изменения основ конституционного строя.