Прокуратура просит признать экстремистскими ФБК и штабы Навального

Прокуратура Москвы подала иск в суд и потребовала признать экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией, «Фонд защиты прав граждан» и штабы Алексея Навального, пишет Медуза со ссылкой на прокуратуру Москвы. Это грозит оппозиционерам уголовным преследованием.
По мнению прокуратуры, «под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Реальные цели организаций, считают в ведомстве, — это создание условий для изменения основ конституционного строя.
В случае признания ФБК экстремистской организацией за участие в ее деятельности будет грозить уголовная ответственность, — пояснил Медузе руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. — Согласно статье 282.2 УК РФ организаторы могут получить от шести до десяти лет лишения свободы, участники — от двух до шести лет.
За демонстрацию символики будет наступать административная ответственность, а СМИ должны будут под угрозой штрафа указывать на экстремистский статус организации, если будут упоминать ее в своих публикациях. Среди прочих ограничений: запрет на любую банковскую деятельность и финансирование, в том числе, донаты. За нарушение этих норм можно получить срок от трех до восьми лет.