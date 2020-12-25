Прокуратура просит Думу Томска отстранить Ивана Кляйна с должности мэра

Областная прокуратура просит Думу Томска рассмотреть вопрос об отстранении Ивана Кляйна с должности мэра. Соответствующее представление было внесено сегодня, 25 декабря. Рассмотрение вопроса прошло в закрытом формате — в зале заседания остались только депутаты, а онлайн-трансляция заседания прервалась. В начале собрания независимые депутаты настаивали на том, чтобы обсуждение проходило в привычном открытом режиме, однако большинство депутатов решение не поддержали.

«Удивительно, что с такой инициативой вышла прокуратура. До решения суда, до признания человека виновным, отстранять мэра от должности?? А теперь представим, что обвинение рассыпалось в суде, мэр оправдан и вышел на свободу из СИЗО. Как мы будем смотреть в глаза друг другу? Что мы скажем томичам, нашим избирателям? «Извините, поторопились?». Считаю недопустимым отстранять человека от должности до вступления в силу решения суда. Это моя однозначная позиция», — прокомментировала Елена Ульянова в своем Телеграм-канале.

«Чингис Акатаев рассказал об инициативе прокуратуры. Такая же была внесена и в обладминистрацию. На этом рассмотрение вопроса закончилось. Инициативы от депутатов пока не последовало», — рассказала ТВ2 Ксения Фадеева.

Депутат Ксения Фадеева уточнила ТВ2, что на сегодняшнем собрании Чингис Акатаев рассказал о представлении прокуратуры. Чтобы запустить процедуру отставки Ивана Кляйна, инициативу должны проявить 13 депутатов. Вице-спикер Андрей Петров написал, что для принятия решения об «утрате доверия» нужно 2/3 голосов депутатов.

«Мы заслушали информацию о результатах работы думской комиссии по соблюдению депутатом, мэром, сотрудниками Счетной палаты ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, и требований об урегулировании конфликта интересов, — пишет Акатаев. — Депутаты приняли решение рассмотреть вопрос в закрытом режиме – сейчас идет судебное разбирательство, компетентные органы еще не приняли решения, и разглашать подробности мы просто не имеем права. Мы с коллегами изучили предоставленные надзорным органом документы. Депутаты не специалисты в области юриспруденции, потому мы не нашли оснований, чтобы опровергнуть факты, изложенные прокурором. В результате тайного голосования было принято решение рекомендовать Думе применить к мэру Томска меру ответственности, предусмотренную ст.74.1 Федерального закона № 131-ФЗ. Однако, подчеркну, наше решение не означает отстранение градоначальника от занимаемой должности. Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления» четко определяется процедура удаления главы муниципального образования в отставку. Для ее начала требуется инициатива не менее чем одной трети от установленной численности депутатов (в нашем случае – не менее 13 человек). Если такое число депутатов наберется и от них будут письменные заявления, только потом вопрос об отрешении может быть вынесен на рассмотрение Думой. При этом решение будет принятым, если за него проголосуют не менее двух третей, то есть 25 депутатов Думы».

Иван Кляйн подозревается в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, а также штраф до 300 тысяч рублей.





По версии следствия, в 2016 году Кляйн поручил внести сведения о наличии у «Томского пива» 300-метровой санитарно-защитной зоны, в результате чего местный предприниматель Ринат Аминов не смог построить на территории бывшего радиозавода на Мокрушина многоквартирные дома. При этом Иван Кляйн является основным акционером «Томского пива» и ранее руководил этим предприятием.



Кировский суд отстранил от должности мэра Томска Ивана Кляйна. Согласно уставу города Томска, досрочно прекратить полномочия мэра можно в нескольких случаях. Это смерть, уход в отставку, правовой акт губернатора Томской области, признание судом мэра недееспособным или безвестно отсутствующим. Также досрочно полномочия мэра прекращаются, если в силу вступает обвинительный приговор суда, если он уезжает из страны или лишается российского гражданства, если его отзывают избиратели.





Голосование по отзыву мэра проводится по инициативе населения. Основанием могут служить только его противоправные решения в случае их подтверждения в судебном порядке. Мэр считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в городе.





Кроме того, полномочия мэра в Томске могут быть прекращены досрочно в связи с утратой доверия президента. Это несоблюдение мэром, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках, пользоваться иностранными финансовыми инструментами.





В уставе также сообщается, что мэр может подать в отставку по собственному желанию. Тогда его полномочия тоже будут прекращены досрочно. Для этого мэр должен направить соответствующее заявление председателю Думы Томска — лично или нотариально заверенное. В течение двух дней с момента получения заявления гордума должна уведомить об этом избирательную комиссию.





При досрочном прекращении полномочий мэра нового градоначальника должны избрать в течение шести месяцев. В настоящее время обязанности мэра Томска исполняет его зам Михаил Ратнер.





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