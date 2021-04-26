Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального. Что это значит?

Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Алексея Навального. Ведомство подало иск в Мосгорсуд о признании экстремистскими организациями ФБК (включен в реестр иностранных агентов), Фонда защиты прав граждан (внесен в реестр иноагентов) и штабов. До окончания рассмотрения иска штабам, в том числе, запрещается пользоваться государственными и муниципальными СМИ, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах.





«Что это значит? До решения суда штаб не будет работать. Решение, вероятнее всего, будет уже 29 апреля, — комментирует руководитель Томского штаба Ксения Фадеева. — Помещение будет закрыто, разумеется, мы не будем проводить никаких встреч с волонтерами и сотрудниками (тем более, что не с кем, все сидят, кроме меня). В случае, если произойдёт чудо, и суд откажется признавать штабы экстремистами, томский штаб продолжит работу в штатном режиме. В наиболее вероятном случае, если штабы признают экстремистскими организациями, дальше мы работать не сможем».





Ксения Фадеева подчеркнула, что в любом случае продолжит выполнять функции депутата Думы Томска.