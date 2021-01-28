Прокуратура предостерегла томских предпринимателей от повышения цен на продукты

Прокуратура добилась снижения завышенных цен на продукты питания в нескольких регионах России. Предприниматели еще в нескольких регионах, включая томских, получили предостережения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

Ранее на совещании по экономическим вопросам Владимир Путин удивился росту цен и напомнил об инструментах сдерживания их роста. После этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал несколько постановлений, призванных стабилизировать цены на базовые продукты. Они позволят контролировать цены, в частности, на подсолнечное масло и сахар. Цена на сахар должна быть 46 рублей за килограмм, предельная цена на подсолнечное масло — 110 рублей за литр.





«Мерами прокурорского реагирования во многих регионах удалось добиться снижения цен на продукты питания, а также предупредить их необоснованный рост. Проведены проверки в сфере ценообразования на сахар-песок и подсолнечное масло после заключения в декабре прошлого года между Минпромторгом России, Минсельхозом России и субъектами торговой деятельности соглашений о снижении и поддержании цен на перечисленные товары», — сообщили в надзорном ведомстве.





В частности, в Вологодской области в связи с завышением розничной цены за килограмм сахара (66,99 рубля вместо установленных соглашением 46 рублей) директору продовольственного магазина внесено представление. В Саратовской области компания, занимающаяся производством и оптовой продажей подсолнечного масла, после предостережения прокурора снизила цены на 6 процентов.



​Для предупреждения попыток необоснованного увеличения цен на продукты питания прокурорами объявлены предостережения хозяйствующим субъектам в республиках Татарстан и Хакасия, Воронежской, Костромской, Нижегородской, Орловской, Томской, Тульской областях и других регионах.





В ходе проверок исполнения требований законодательства при поставке продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности пресечены факты завышения регулируемых предельных надбавок на продовольственные товары (Республика Алтай, Камчатский и Красноярский края, Ямало-Ненецкий автономный округ и другие регионы).









ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:





Правительство будет регулировать цены на базовые товары. К чему это может привести?

Красноярец записал ироничный ролик, в котором поблагодарил Путина за заморозку цен на продукты





ПОДДЕРЖИ ТВ2





