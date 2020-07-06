Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по факту вспышки коронавируса в томском пансионате

Прокуратура потребовала возбуждения уголовного дела по факту массового заболевания коронавирусом в частном пансионате для пожилых «Южный». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что руководство пансионата вовремя не приняло меры для профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.





!В частности, не в полной мере были проведены необходимые мероприятия, направленные на разрыв механизма передачи инфекции от сотрудников пансионата к его постояльцам и на усиление режима дезинфекции помещений, ненадлежащим образом организовано выявление лиц с признаками заболевания. По результатам проверки прокурор района внес руководителю общества с ограниченной ответственностью «Южный-Томск» представление об устранении допущенных нарушений закона», — говорится в сообщении.





В настоящий момент материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей).





Ранее сообщалось, что первый случай коронавируса был зафиксирован в пансионате 11 июня. В пансионате проживали 78 человек, 44 из них были госпитализированы.