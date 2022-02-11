Прокуратура потребовала убрать свалку в лесу у села Батурино

«В ходе выездной проверки, проведенной с привлечением специалистов Департамента лесного хозяйства Томской области и Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, в окрестностях села Батурино выявлена свалка на площади более 2,4 тысячи квадратных метров. Земельный участок, собственником которого является администрация Спасского сельского поселения Томского района, захламлен полиэтиленом, пластиком и иным бытовым мусором, общий объем которого превысил 2 тысячи кубических метров», — говорится в сообщении.

В итоге прокуратура направила в суд иск, чтобы обязать администрацию села убрать свалку. Суд иск удовлетворил.

Отметим, о проблеме несанкицонированной свалки в окрестностях Батурино ТВ2 писало еще в 2019 году. Тогда глава Спасского сельского поселения Егор Пшеленский рассказывал нашему корреспонденту, что у администрации есть предписание от судебных приставов убрать свалку, они готовятся к аукциону для поиска подрядчика на вывоз мусора и рекультивацию земель. Свалка у села образовалась из-за того, что в Батурине и ближайших селах долгое время не было специально отведенных под вывоз мусора мест, а также отсутствовала система вывоза отходов, поэтому местные жители свозили бытовой мусор в леса неподалеку, в том числе на территорию особоохраняемого природного объекта Томской области — Ларинского заказника.

В 2016 году по договоренности с администрацией участок свалки купила мусороперерабатывающая компания «Чистый мир». Она планировала перебрать скопившиеся на территории залежи мусора, отделить те фракции, что подлежат переработке, а неперерабатываемые отходы сжечь в специальной сертифицированной инсинераторной установке. После покупки «Чистый мир» огородил территорию бывшей свалки и запретил вывоз мусора на нее, что вызвало недовольство местных жителей. Батуринцы писали жалобы на работу компании в прокуратуру, Роспотребнадзор, Росприроднадзор. В них жители указывали, что на территорию свозятся отходы из города, в том числе «ядохимикаты». В связи с этим контролирующие ведомства неоднократно проверяли компанию, а после ограничили работу на территории. Недалеко от огороженной компанией территории свалки появились другие стихийные.

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