Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Прокуратура потребовала убрать свалку в лесу у села Батурино
Новости

Прокуратура потребовала убрать свалку в лесу у села Батурино

ТВ2 ТВ2

Томская межрайонная природоохранная прокуратура потребовала от администрации Спасского сельского поселения убрать несанкционированную свалку у села Батурино. Решение пока в силу не вступило, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В ходе выездной проверки, проведенной с привлечением специалистов Департамента лесного хозяйства Томской области и Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, в окрестностях села Батурино выявлена свалка на площади более 2,4 тысячи квадратных метров. Земельный участок, собственником которого является администрация Спасского сельского поселения Томского района, захламлен полиэтиленом, пластиком и иным бытовым мусором, общий объем которого превысил 2 тысячи кубических  метров», — говорится в сообщении.

В итоге прокуратура направила в суд иск, чтобы обязать администрацию села убрать свалку. Суд иск удовлетворил.

Отметим, о проблеме несанкицонированной свалки в окрестностях Батурино ТВ2 писало еще в 2019 году. Тогда глава Спасского сельского поселения Егор Пшеленский рассказывал нашему корреспонденту, что у администрации есть предписание от судебных приставов убрать свалку, они готовятся к аукциону для поиска подрядчика на вывоз мусора и рекультивацию земель. Свалка у села образовалась из-за того, что в Батурине и ближайших селах долгое время не было специально отведенных под вывоз мусора мест, а также отсутствовала система вывоза отходов, поэтому местные жители свозили бытовой мусор в леса неподалеку, в том числе на территорию особоохраняемого природного объекта Томской области — Ларинского заказника.

В 2016 году по договоренности с администрацией участок свалки купила мусороперерабатывающая компания «Чистый мир». Она планировала перебрать скопившиеся на территории залежи мусора, отделить те фракции, что подлежат переработке, а неперерабатываемые отходы сжечь в специальной сертифицированной инсинераторной установке. После покупки «Чистый мир» огородил территорию бывшей свалки и запретил вывоз мусора на нее, что вызвало недовольство местных жителей. Батуринцы писали жалобы на работу компании в прокуратуру, Роспотребнадзор, Росприроднадзор. В них жители указывали, что на территорию свозятся отходы из города, в том числе «ядохимикаты».  В связи с этим контролирующие ведомства неоднократно проверяли компанию, а после ограничили работу на территории. Недалеко от огороженной компанией территории свалки появились другие стихийные.

 

Читайте также:

В Ларинском заказнике продолжает расти свалка. Фото

Сор из избы. Почему растут горы мусора в Ларинском заказнике

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.