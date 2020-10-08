Прокуратура: перерасчета платы за образование из-за дистанта можно потребовать в суде
Томские студенты могут потребовать снижения платы за образование из-за перехода на дистанционное обучение, введенное из-за пандемии коронавируса. Такое решение содержится в ответе прокуратуры Томской области на обращение регионального отделения профсоюза «Преобразование».
Ранее сообщалось, что студенты потребовали от прокуратуры разъяснить им возможности перерасчета стоимости обучения, а также порядка его проведения. В ведомстве сказали, что заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и защищать свои права в суде.
«По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной и в иных, предусмотренных гражданским законодательством, другими законами или договором случаях, — говорится в сообщении. — Таким образом, заказчик при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренным образовательными программами, может компенсировать стоимость платного обучения, обратившись за защитой своих прав в суд».
В «Преобразовании» отметили, что ранее они обращались с просьбой о пересмотре платы за обучение в профком СибГМУ, где им ответили, что «снижение оплаты за обучение в связи с переходом на дистанционное обучение из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в стране не предусмотрено». Поскольку срок обучения, а также объем образовательной программы при использовании дистанционных образовательных технологий не изменился, следовательно, размер оплаты за обучение остается прежним.
«Таким образом, ранее полученный ответ от ППОС СибГМУ не является исчерпывающим, так как не были озвучены основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг, установленные локальным нормативным актом, а также не было упомянуто об возможности компенсации в случае обнаружения недостатка платных образовательных услуг. На данном этапе можно говорить, что размер оплаты за обучение может быть пересмотрен в суде. Однако, для этого нужно соблюсти ряд требований, уточнение которых является нашей следующей задачей. Также мы ожидаем ответ на обращение центрального штаба из генеральной прокуратуры РФ», — отметили в томском отделении профсоюза «Преобразование».
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?