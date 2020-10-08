Прокуратура: перерасчета платы за образование из-за дистанта можно потребовать в суде

Томские студенты могут потребовать снижения платы за образование из-за перехода на дистанционное обучение, введенное из-за пандемии коронавируса. Такое решение содержится в ответе прокуратуры Томской области на обращение регионального отделения профсоюза «Преобразование».

Ранее сообщалось, что студенты потребовали от прокуратуры разъяснить им возможности перерасчета стоимости обучения, а также порядка его проведения. В ведомстве сказали, что заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и защищать свои права в суде.





«По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной и в иных, предусмотренных гражданским законодательством, другими законами или договором случаях, — говорится в сообщении. — Таким образом, заказчик при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренным образовательными программами, может компенсировать стоимость платного обучения, обратившись за защитой своих прав в суд».