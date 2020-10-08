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08 октября,
2020
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Прокуратура: перерасчета платы за образование из-за дистанта можно потребовать в суде

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томские студенты могут потребовать снижения платы за образование из-за перехода на дистанционное обучение, введенное из-за пандемии коронавируса. Такое решение содержится в ответе прокуратуры Томской области на обращение регионального отделения профсоюза «Преобразование».

Прокуратура: перерасчета платы за образование из-за дистанта можно потребовать в суде

Ранее сообщалось, что студенты потребовали от прокуратуры разъяснить им возможности перерасчета стоимости обучения, а также порядка его проведения. В ведомстве сказали, что заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и защищать свои права в суде.


«По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной и в иных, предусмотренных гражданским законодательством, другими законами или договором случаях, — говорится в сообщении. — Таким образом, заказчик при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренным образовательными программами, может компенсировать стоимость платного обучения, обратившись за защитой своих прав в суд».

Прокуратура: перерасчета платы за образование из-за дистанта можно потребовать в суде
Прокуратура: перерасчета платы за образование из-за дистанта можно потребовать в суде

В «Преобразовании» отметили, что ранее они обращались с просьбой о пересмотре платы за обучение в профком СибГМУ, где им ответили, что «снижение оплаты за обучение в связи с переходом на дистанционное обучение из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в стране не предусмотрено». Поскольку срок обучения, а также объем образовательной программы при использовании дистанционных образовательных технологий не изменился, следовательно, размер оплаты за обучение остается прежним.

Прокуратура: перерасчета платы за образование из-за дистанта можно потребовать в суде
Фото: группа томского отделения профсоюза "Преобразование"

«Таким образом, ранее полученный ответ от ППОС СибГМУ не является исчерпывающим, так как не были озвучены основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг, установленные локальным нормативным актом, а также не было упомянуто об возможности компенсации в случае обнаружения недостатка платных образовательных услуг. На данном этапе можно говорить, что размер оплаты за обучение может быть пересмотрен в суде. Однако, для этого нужно соблюсти ряд требований, уточнение которых является нашей следующей задачей. Также мы ожидаем ответ на обращение центрального штаба из генеральной прокуратуры РФ», — отметили в томском отделении профсоюза «Преобразование».

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