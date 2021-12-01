Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на фельдшера

Прокуратура Октябрьского района передала в суд уголовное дело в отношении 35-летнего томича, избившего в конце сентября фельдшера, которая оказывала мужчине помощь. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а, г» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

«По версии следствия, в конце сентября этого года ранее судимый мужчина, находясь в состоянии опьянения в автомобиле скорой медицинской помощи, высказывая недовольство чувством жжения глаз вследствие оказания ему медицинской помощи фельдшером. Он схватил последнюю за капюшон и волосы и с силой ударил головой об металлическую дверь машины», — говорится в сообщении.

В итоге фельдшер скорой помощи получила ушибы и сотрясение мозга. Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье.

Добавим, что изначально на мужчину было возбуждено административное дело по статье «Мелкое хулиганство».