Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на фельдшера
Новости

Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на фельдшера

ТВ2 ТВ2

Прокуратура Октябрьского района передала в суд уголовное дело в отношении 35-летнего томича, избившего в конце сентября фельдшера, которая оказывала мужчине помощь. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а, г» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

«По версии следствия, в конце сентября этого года ранее судимый мужчина, находясь в состоянии опьянения в автомобиле скорой медицинской помощи, высказывая недовольство чувством жжения глаз вследствие оказания ему медицинской помощи фельдшером. Он схватил последнюю за капюшон и волосы и с силой ударил головой об металлическую дверь машины», — говорится в сообщении.

В итоге фельдшер скорой помощи получила ушибы и сотрясение мозга. Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье.

Добавим, что изначально на мужчину было возбуждено административное дело по статье «Мелкое хулиганство».

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.