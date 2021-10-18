Прокуратура отменила решение СК о прекращении дела, связанного с вырубкой леса в заказнике «Карегодский»

Прокуратура Томской области проверила законность прекращения уголовного дела, возбужденного по факту превышения полномочий сотрудниками Департамента лесного хозяйства Томской области и областного государственного казенного учреждения «Томсклес». Речь идет о вырубке леса в государственном зоологическом заказнике областного значения «Карегодский».
«Посчитав, что выводы об отсутствии в действиях должностных лиц состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сделаны преждевременно, постановлением первого заместителя прокурора Томской области Михаила Дружинина решение о прекращении уголовного дела отменено», - сообщается на сайте прокуратуры.
Напомним, что в начале июля 2020 года ТВ2 зафиксировало на видео, что под видом санитарной рубки на особо-охраняемой природной территории в Молчановском районе в государственном заказнике «Карегодский» идет заготовка деловой древесины. Формальным поводом для проведения лесопатологического обследования и затем назначения сплошных санитарных рубок в Карегодском заказнике стал пожар 2012 года. Под сплошную санитарную рубку был отдан лес на площади 770,1 га, а объем древесины, подлежащей рубке, составил 132,5 тыс. куб. м. Однако на месте оказалось, что вместо сноса сухостойных деревьев, вырубается совершенно здоровый лес. Позже мы выяснили, что варварской вырубкой деревьев занимается бывший партнер по бизнесу и друг начальника департамента лесного хозяйства Томской области Артема Конева Валентин Широков.
Прокурорская проверка, которая выехала на место заготовки древесины на следующий день после публикации ТВ2 "Карегодский заказник: уничтожение разрешено?", серьезных нарушений не выявила.
ТВ2 не устроил такой результат проверки. Через месяц в заказник мы отправились уже вместе с представителями Гринпис и «Новой газеты». Вместе с независимыми экспертами по лесному хозяйству Никитой Дебковым и Михаилом Крейндлиным мы изучили более 100 пней на месте "санитарной рубки" и выяснили, что более 70% деревьев были живыми, а не сухостойными.
Позже, спецкор "Новой газеты" Иван Жилин выяснил, что за право проведения санитарной рубки леса в Карегодском заказнике Валентин Широков заплатил государству всего пять миллионов рублей, так как по документам лес был якобы сухостойным. «При этом даже официальные лица, например, руководитель томской Рослесзащиты Александр Чемоданов, оценивали запасы деловой древесины на выделенных под санрубку участках в 100 000 — 132 000 кубометров. Цена одного куба леса на тот момент составляла от 3000 до 5000 рублей. То есть бывший бизнес-компаньон начальника лесного департамента мог заработать на "санитарной рубке" в заказнике порядка 300 миллионов», - пишет «Новая газета».
После подключения федеральных ресурсов 21 сентября 2020 года СУ СК по Томской области на основании материалов регионального УФСБ, прокуратуры Томской области и УМВД по факту вырубки леса в Карегодском заказнике возбудило уголовное дело. В сообщении СК говорилось, что в результате рубок в Карегодском заказнике лесному фонду Томской области был причинен значительный ущерб на сумму более 9,5 млн рублей. Год велось следствие, его сроки переносились 5 раз, а 12 октября 2021 года СК РФ по Томской области сообщил, что нет состава преступления по факту вырубки леса в заказнике «Карегодский».
В настоящий момент расследование снова возобновлено.