Прокуратура отменила решение СК о прекращении дела, связанного с вырубкой леса в заказнике «Карегодский»

Напомним, что в начале июля 2020 года ТВ2 зафиксировало на видео, что под видом санитарной рубки на особо-охраняемой природной территории в Молчановском районе в государственном заказнике «Карегодский» идет заготовка деловой древесины. Формальным поводом для проведения лесопатологического обследования и затем назначения сплошных санитарных рубок в Карегодском заказнике стал пожар 2012 года. Под сплошную санитарную рубку был отдан лес на площади 770,1 га, а объем древесины, подлежащей рубке, составил 132,5 тыс. куб. м. Однако на месте оказалось, что вместо сноса сухостойных деревьев, вырубается совершенно здоровый лес. Позже мы выяснили, что варварской вырубкой деревьев занимается бывший партнер по бизнесу и друг начальника департамента лесного хозяйства Томской области Артема Конева Валентин Широков.

Прокурорская проверка, которая выехала на место заготовки древесины на следующий день после публикации ТВ2 "Карегодский заказник: уничтожение разрешено?", серьезных нарушений не выявила.

ТВ2 не устроил такой результат проверки. Через месяц в заказник мы отправились уже вместе с представителями Гринпис и «Новой газеты». Вместе с независимыми экспертами по лесному хозяйству Никитой Дебковым и Михаилом Крейндлиным мы изучили более 100 пней на месте "санитарной рубки" и выяснили, что более 70% деревьев были живыми, а не сухостойными.