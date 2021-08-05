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Главная Новости Прокуратура оштрафовала «ТомскРТС» за отсутствие благоустройства после раскопок
Новости

Прокуратура оштрафовала «ТомскРТС» за отсутствие благоустройства после раскопок

ТВ2
ТВ2 ТВ2
44 минуты назад

Прокуратура Томска провела проверку соблюдения закона при проведении земляных работ городскими ресурсоснабжающими организациями, сообщает пресс-служба ведомства.

 

Установлено, что «ТомскРТС» в марте 2021 года проводило коммунальные работы на улице Котовского. Однако после их завершения, в нарушение установленных органом местного самоуправления сроков, работы по восстановлению дорожного покрытия и благоустройству территории на месте раскопок не провели.

В итоге прокуратура возбудил административное дело, за "нарушение установленных органами местного самоуправления правил благоустройства территорий".

«ТомскРТС» назначили штраф в 100 тысяч рублей.

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