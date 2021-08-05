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Прокуратура оштрафовала «ТомскРТС» за отсутствие благоустройства после раскопок
Прокуратура Томска провела проверку соблюдения закона при проведении земляных работ городскими ресурсоснабжающими организациями, сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что «ТомскРТС» в марте 2021 года проводило коммунальные работы на улице Котовского. Однако после их завершения, в нарушение установленных органом местного самоуправления сроков, работы по восстановлению дорожного покрытия и благоустройству территории на месте раскопок не провели.
В итоге прокуратура возбудил административное дело, за "нарушение установленных органами местного самоуправления правил благоустройства территорий".
«ТомскРТС» назначили штраф в 100 тысяч рублей.