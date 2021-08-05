Прокуратура оштрафовала «ТомскРТС» за отсутствие благоустройства после раскопок

Установлено, что «ТомскРТС» в марте 2021 года проводило коммунальные работы на улице Котовского. Однако после их завершения, в нарушение установленных органом местного самоуправления сроков, работы по восстановлению дорожного покрытия и благоустройству территории на месте раскопок не провели.

В итоге прокуратура возбудил административное дело, за "нарушение установленных органами местного самоуправления правил благоустройства территорий".

«ТомскРТС» назначили штраф в 100 тысяч рублей.