Прокуратура оштрафовала «ТомскРТС» за нарушение срока подачи отопления в жилые дома

Прокуратура Томска возбудила дело об административном правонарушении в отношении «ТомскРТС». Это связано с нарушением компанией срока подачи в жилые дома отопления, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что на момент прокурорской проверки 5 октября отопления не было в 111 многоквартирных жилых домах. Еще в четырех домах оно отсутствовало в связи с порывами на тепловых сетях, находящихся в муниципальной собственности.

По результатам проверки прокуратура возбудила дело по статье 7.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). По итогам рассмотрения «ТомскРТС» назначен штраф. Постановление в законную силу не вступило.