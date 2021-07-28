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Главная Новости Прокуратура оштрафовала «ТомскРТС» на 30 тысяч рублей
Новости

Прокуратура оштрафовала «ТомскРТС» на 30 тысяч рублей

Валентина Анкудинова
ТВ2 Валентина Анкудинова
час назад

 Прокуратура оштрафовала компанию «ТомскРТС» на 30 тысяч рублей за нарушение сроков подачи ГВС, сообщается на сайте ведомства. 

Прокуратура Томска по результатам проверок, проведенных в июне 2021 года, установила, что акционерное общество «ТомскРТС» нарушило установленные графиком ремонта тепловых сетей сроки подачи горячей воды в 60 многоквартирных домов. Ведомство возбудило пять дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами». По результатам их рассмотрения организация оштрафована на общую сумму более 30 тысяч рублей.

Кроме того, по результатам рассмотрения представления, внесенного гендиректору «ТомскРТС», должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а в многоквартирные дома возобновлена подача горячего водоснабжения.

В целом, по состоянию на 27 июля, сроки подачи горячей воды превышены по 182 адресам. 

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