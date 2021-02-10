Прокуратура оштрафовала директора УК за упавший на двух детей снег

Прокуратура Томска оштрафовала руководителя управляющей компании за сход снега на двух несовершеннолетних детей на улице Белинского. Одному из них потребовалась медицинская помощь. Произошло это в декабре 2020 года, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура сразу провела проверку, которая показала, что на крыше дома есть слой снега, который управляющая компания не убрала. Данный дом находился под управлением УК «Жилремсервис-I». При этом ранее директора УК прокуратура уже предупреждала о недопустимости нарушения жилищного законодательства.





«В итоге прокурор возбудил в отношении директора управляющей организации дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований)», — говорится в сообщении.





Директора оштрафовали на 50 тысяч рублей. Кроме того, ему внесено представление с требованием о привлечении к ответственности виновных лиц.