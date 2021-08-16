Прокуратура обжаловала оправдательный приговор по делу Коли Томского

Областная прокуратура обжаловала оправдательный приговор в отношении Николая Кузьмичева, более известного как Коля Томский. 2 августа суд присяжных оправдал Кузьмичева, которого первым в России обвиняли по антиворовской статье.

«Прокуратура внесла апелляционное представление на указанный приговор в связи с наличием нарушений уголовно-процессуального законодательства», — рассказал сотрудник пресс-службы прокуратуры изданию «Интерфакс». Какие именно нарушения, он не уточнил. Адвокат Николая Кузьмичева Ульяна Лаврененко рассказала ТВ2, что еще не получила представление и не знает, о каких нарушениях может идти речь.

Напомним, 44-летнего Николая Кузьмичева задержали 25 мая 2019 года на даче под Томском. Следствие утверждало, что томич получил статус «вора в законе» в 2013 году. Сам Кузьмичев отрицал вину и на всех допросах заявлял, что не имеет воровского статуса. 2 августа Кузьмичева оправдала коллегия присяжных, до вынесения оправдательного приговора он находился в СИЗО.

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