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29 декабря,
2020
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Прокуратура обязала мэрию прекратить сбрасывать сточные воды в Ушайку

ТВ2
ТВ2
39 минут назад

Томская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с областным департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды проверила информацию о несанкционированном  сбросе сточных вод в реку Ушайка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура обязала мэрию прекратить сбрасывать сточные воды в Ушайку

В ходе выездного обследования территории в районе улицы Шишкова был обнаружен сброс сточных вод в Ушайку. По имеющимся данным, указанный водовыпуск на баланс городской администрации не поставлен, очистка сбрасываемых в водный объект стоков не организована. В результате в реку поступают аммоний-ионы, нитрит-ионы, фосфат-ионы и иные загрязняющие вещества в количестве, значительно превышающем допустимые концентрации для водных объектов рыбохозяйственного значения. 


«По итогам проверки прокуратура направила в суд иск о возложении на мэрию обязанности организовать надлежащее водоотведение, исключающее сброс неочищенных сточных вод в реку Ушайка в районе улицы Шишкова», — говорится в сообщении.


В итоге Октябрьский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.

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