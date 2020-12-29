Прокуратура обязала мэрию прекратить сбрасывать сточные воды в Ушайку

Томская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с областным департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды проверила информацию о несанкционированном сбросе сточных вод в реку Ушайка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе выездного обследования территории в районе улицы Шишкова был обнаружен сброс сточных вод в Ушайку. По имеющимся данным, указанный водовыпуск на баланс городской администрации не поставлен, очистка сбрасываемых в водный объект стоков не организована. В результате в реку поступают аммоний-ионы, нитрит-ионы, фосфат-ионы и иные загрязняющие вещества в количестве, значительно превышающем допустимые концентрации для водных объектов рыбохозяйственного значения.





«По итогам проверки прокуратура направила в суд иск о возложении на мэрию обязанности организовать надлежащее водоотведение, исключающее сброс неочищенных сточных вод в реку Ушайка в районе улицы Шишкова», — говорится в сообщении.





В итоге Октябрьский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.