Прокуратура обязала администрацию ликвидировать две лесные свалки

Прокуратура Томска проверила обращение гражданина, который сообщил о наличии двух свалок в лесу, рядом с населенными пунктами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе выездной проверки установлены факты захламления лесного массива в окрестностях поселка Аникино и деревни Писарево бытовым и древесным мусором, отходами полиэтиленовой тары, пенопласта, стекла и другими твердыми коммунальными отходами на общей площади более 130 кв.м.», — говорится в сообщении ведомства.







В итоге прокуратура направила в суд два иска о возложении на администрацию Томского района обязанности обеспечить очистку прилегающего леса от несанкционированных свалок.







Решениями Томского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены. В настоящее время незаконно образованные свалки ликвидированы.