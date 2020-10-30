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30 октября,
2020
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Прокуратура обязала администрацию ликвидировать две лесные свалки

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Прокуратура Томска проверила обращение гражданина, который сообщил о наличии двух свалок в лесу, рядом с населенными пунктами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура обязала администрацию ликвидировать две лесные свалки

«В ходе выездной проверки установлены факты захламления лесного массива в окрестностях поселка Аникино и деревни Писарево бытовым и древесным мусором, отходами полиэтиленовой тары, пенопласта, стекла и другими твердыми коммунальными отходами на общей площади более 130 кв.м.», — говорится в сообщении ведомства.


В итоге прокуратура направила  в суд два иска о возложении на администрацию Томского района обязанности обеспечить очистку прилегающего леса от несанкционированных свалок.


Решениями Томского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены. В настоящее время незаконно образованные свалки ликвидированы.

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