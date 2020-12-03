Прокуратура обвинила главу Чажемтовского поселения в махинациях с квартирами для сирот

Прокуратура обвинила главу Чажемтовского сельского поселения Колпашевского района в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке квартир для детей-сирот. Чиновник закупил жилые помещения без воды и канализации, сообщает пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, с ноября по декабрь 2015 года обвиняемый заключил с победителем аукциона контракты на приобретение в муниципальную собственность шести жилых помещений в построенном доме, состояние которых не соответствовало нормативным требованиям и требованиям аукционной документации, а также подписал акты их приема-передачи. При отсутствии в указанном жилье холодного водоснабжения и канализации, надлежащих отопления и вентиляции обвиняемый заключил договоры специализированного найма этих жилых помещений, предоставив их в пользование гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения», — говорится в сообщении.





Сумма ущерба, нанесенного Чажемтовскому сельскому поселению, составила более пяти миллионов рублей.





Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. В ближайшее время уголовное дело направят для рассмотрения в Колпашевский городской суд.





Обвиняемый отстранен от занимаемой должности. Согласно открытой информации, главой Чажемтовского сельского поселения является Владислав Марьин.