Прокуратура обнаружила еще один незаконный источник стоков в Ушайку

Томская межрайонная природоохранная прокуратура подала исковое заявление в суд, чтобы обязать городской департамент дорожной деятельности и благоустройства устранить несанкционированный сброс нечистот в Ушайку.





Томская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки выяснила, что в управлении городского департамента дорожной деятельности и благоустройства находится ливневая канализация, которая проходит по проспекту Комсомольский от улицы Лебедева до реки Ушайка.





«Через эту ливневую канализацию производится сброс в реку сточных вод через водовыпуск, расположенный в районе переулка 3-й Казанский. Проверка показала, что сброс стоков осуществляется при отсутствии необходимой разрешительной документации: вопреки закону департаментом не получено решение уполномоченного государственного органа о предоставлении водного объекта в пользование», – говорится в сообщении.





Было возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Использование водного объекта или его части без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом».





Департамент оштрафовали на 50 тысяч рублей (постановление Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора в законную силу не вступило). Иск, направленный в Кировский суд, находится на рассмотрении.





Ранее суд обязал мэрию Томска устранить несанкционированные канализационные стоки в Ушайку, которые были обнаружены в районе улиц Энергетиков и Короленко в микрорайоне Степановка, а также в районе Киевской, 1.