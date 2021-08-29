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Прокуратура обязала устранить нарушения кирпичный завод в Копылово

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Природоохранная прокуратура нашла нарушения в работе кирпичного завода в поселке Копылово, принадлежащего ООО «Сибирьлизингком». По данным ведомства, предприятие не принимало мер по уменьшению вредных выбросов в атмосферу во время непогоды и хранило отходы в неположенном месте.

«Установлено, что в ходе производства кирпича осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. При этом отчет об инвентаризации источников таких выбросов надлежащим образом не оформлен, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры. —Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды неблагоприятных метеорологических условий не осуществляются. В ходе проверки установлены факты складирования отходов на почве вместо специально оборудованных площадок».

Ответственного за нарушения работника завода привлекли к административной ответственности по нескольким статьям, еще трое сотрудников получили дисциплинарные взыскания. Компания устраняет выявленные нарушения. 

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