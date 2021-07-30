Прокуратура обязала мэрию Томска отремонтировать ливневку на проспекте Фрунзе

Советский районный суд Томска обязал мэрию в течение года отремонтировать ливневую канализацию на проспекте Фрунзе. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура провела проверку по фактам неоднократного затопления проспекта Фрунзе сточными водами. В ходе проверки выяснилось, что из-за ненадлежащего функционирования ливневой канализации происходит затопление проезжей части и пешеходных тротуаров проспекта.

«При этом вопреки требованиям закона администрацией города действенные меры, направленные на надлежащую организацию отведения сточных вод, длительное время не принимались. Более того, бездействие городской администрации повлекло за собой причинение ущерба имуществу граждан и препятствует надлежащему транспортному сообщению», — говорится в сообщении прокуратуры.

В итоге прокуратура подала в суд на мэрию Томска, и суд удовлетворил ее требования. Бездействие мэрии было признано незаконным, и на нее была возложена обязанность в течение одного года обеспечить надлежащее функционирование ливневой канализации. Судебный акт в законную силу не вступил.