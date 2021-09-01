Прокуратура Новосибирска нашла нарушения в работе мусорного регоператора

«Установлено, что коммунальная услуга по вывозу ТКО из мест накопления предоставлялась региональным оператором нерегулярно, со значительными отклонениями от нормативных сроков. Большинство нарушений выявлены на территории Центрального района Новосибирска по улицам Гоголя, Писарева, Мичурина, Серебренниковская и Красному проспекту», — говорится в сообщении ведомства.

ООО «Экология-Новосибирск» на 75% принадлежит ООО «Компания проектного финансирования», которая входит в питерскую группу «ВИС». АО группа «ВИС» владеет Игорь Снегуров. Ранее в числе собственников числился Дмитрий Рябов, который работает гендиректором АО «ТЭК „Мосэнерго“» Игоря Ротенберга. Впрочем представители компании заявляли о выкупе доли Рябова Игорем Снегуровым.

Ранее эта компания работала и в Томске. Она вывозила мусор в четвертой зоне, куда входят Шегарский, Бакчарский, Кожевниковский районы и город Кедровый. Участники мусорного рынка опасались, что «Экология-Новосибирск» выдавит их с рынка, однако в начале 2021 года фирма решила разорвать контракт с Томской областью, сославшись на невыгодный тариф.

Напомним, в 2021 году власти Томской области планируют принять новую территориальную схему по обращению с ТКО. Новая схема предусматривает работу лишь двух регоператоров вместо семи и деление региона на «юг» и «север». Будут отыграны новые аукционы.

Ряд экспертов, с которыми общалась редакция Агентства новостей ТВ2, утверждали, что новая территориальная схема разрабатывается специально под компанию «Экология-Новосибирск».