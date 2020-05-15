Прокуратура нашла нарушения в колонии, где избили заключенного

Томская прокуратура проверила факт возможного применения насилия к осужденному, отбывающему наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении ФКУ ЛИУ-1. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее правозащитники заявили, что 9 мая в колонии-поселении был избит заключенный, следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.





В ходе проверки нашли нарушения требований закона об обеспечении режима и надзора за осужденными в исправительном учреждении. Так, нарушалась процедура водворения осужденных в штрафной изолятор, осужденных плохо изолировали и контролировали.





В итоге прокуратура области внесла начальнику томского УФСИН представление об устранении нарушений закона в деятельности ЛИУ-1. И наказала привлечь виновных должностных лиц к строгой дисциплинарной ответственности.





Также прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела в связи с возможным применением насилия к осужденному сотрудниками исправительного учреждения.