Прокуратура нашла в Томске еще одно место сброса нечистот в Ушайку

Природоохранный прокурор через суд обязал городскую администрацию остановить сброс загрязненных сточных вод в Ушайку в районе улицы Алтайская, говорится на сайте прокуратуры.





Перед этим сотрудники ведомства вместе с департаментом природных ресурсов провели проверку и обнаружили, что на левом берегу Ушайки в районе начала улицы Алтайская есть труба, через которую в реку попадают хозяйственно-бытовые стоки.





«В результате лабораторных исследований проб речной воды в месте сброса выявлены значительные, более чем в 10 раз, превышения предельно допустимых концентраций аммоний-ионов, фосфат-ионов и общего железа», — сообщили в региональной прокуратуре.





По этому факту межрайонный природоохранный прокурор направил в суд административное исковое заявление, чтобы обязать мэрию устранить сбросы. Суд Советского района удовлетворил исковые требования.





Ранее прокуратура уже находила сбросы нечистот в Ушайку в районе улиц Киевская, Шишкова, а также переулка 3-й Казанский.









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