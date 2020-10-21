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21 октября,
2020
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Прокуратура нашла в Томске еще одно место сброса нечистот в Ушайку

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Природоохранный прокурор через суд обязал городскую администрацию остановить сброс загрязненных сточных вод в Ушайку в районе улицы Алтайская, говорится на сайте прокуратуры.


Перед этим сотрудники ведомства вместе с департаментом природных ресурсов провели проверку и обнаружили, что на левом берегу Ушайки в районе начала улицы Алтайская есть труба, через которую в реку попадают хозяйственно-бытовые стоки.


«В результате лабораторных исследований проб речной воды в месте сброса выявлены значительные, более чем в 10 раз, превышения предельно допустимых концентраций аммоний-ионов, фосфат-ионов и общего железа», — сообщили в региональной прокуратуре.


По этому факту межрайонный природоохранный прокурор направил в суд административное исковое заявление, чтобы обязать мэрию устранить сбросы. Суд Советского района удовлетворил исковые требования.


Ранее прокуратура уже находила сбросы нечистот в Ушайку в районе улиц Киевская, Шишкова, а также переулка 3-й Казанский.



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