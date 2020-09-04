Прокуратура направила в суд дело похитителей главы филиала Сбербанка в Стрежевом

Житель Москвы и Алтайского края обвиняются в похищении сотрудника Сбербанка в августе 2019 года. Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по данному делу. Дело рассмотрит Стрежевской суд.





Ранее сообщалось, что 28 августа 2019 года глава филиала Сбербанка в городе Стрежевой Томской области пропал без вести. Он исчез после того, как отвел ребенка в детский сад. По данному факту региональное СУ СК возбудило дело по статье «Убийство».





Спустя несколько дней мужчину нашли. Выяснилось, что его похитили двое мужчин, которые требовали вернуть одолженные ранее деньги.





По версии следствия мужчины представились коллекторами. Они ударили электрошокером пострадавшего, насильно посадили сотрудника банка в автомобиль и повезли в сторону Нижневартовска. «Остановившись в лесу, похитители потребовали выплатить им 50 миллионов рублей. Когда потерпевший отказался, его привезли на территорию заранее арендованного садового участка и насильно удерживали в помещении бани», — говорится в сообщении областной прокуратуры.





Мужчины обвиняются в совершении преступлений по статьям «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, с применением оружия» и «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере».



