Прокуратура начала проверку после обрушения крыши пятиэтажки в Томске

Прокуратура проверит работу жилищно-коммунальных служб после частичного обрушения крыши на проспекте Фрунзе, 218 в Томске, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Инцидент произошел накануне, 23 февраля. Крыша пятиэтажки рухнула из-за навалившегося снега. Обрушились несколько листов кровли, которые попали в чердачное помещение. По данным областного ГУ МЧС, никто из жильцов в результате происшествия не пострадал.
Дом по проспекту Фрунзе, 218 построен в 1962 году. В нем расположены 64 квартиры. Обслуживанием дома занимается УК «Жилсервис».
В УК считают, что причиной обрушения стала ветхость конструкций. Так как дом за 58 лет ни разу капитально не ремонтировался. В УК подчеркивают, что снег этой зимой с крыши сбрасывался дважды и критического скопления там не было.
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