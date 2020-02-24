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24 февраля,
2020
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Прокуратура начала проверку после обрушения крыши пятиэтажки в Томске

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Прокуратура проверит работу жилищно-коммунальных служб после частичного обрушения крыши на проспекте Фрунзе, 218 в Томске, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. 


Инцидент произошел накануне, 23 февраля. Крыша пятиэтажки рухнула из-за навалившегося снега. Обрушились несколько листов кровли, которые попали в чердачное помещение. По данным областного ГУ МЧС, никто из жильцов в результате происшествия не пострадал.

Прокуратура начала проверку после обрушения крыши пятиэтажки в Томске

Из-за нарушения целостности кровли дома возникла угроза возможного подтопления осадками расположенных в здании жилых помещений. Прокуратура Советского района Томска начала проверку, в ходе которой будет проверено соблюдение требований закона к содержанию общедомового имущества и исполнение законодательства в ходе ранее проведенного ремонта кровли этого дома. Также будет дана оценка действиям органов местного самоуправления и управляющей компании по устранению последствий аварии, — пояснили в ведомстве. 

Прокуратура начала проверку после обрушения крыши пятиэтажки в Томске

Дом по проспекту Фрунзе, 218 построен в 1962 году. В нем расположены 64 квартиры. Обслуживанием дома занимается УК «Жилсервис».

В УК считают, что причиной обрушения стала ветхость конструкций. Так как дом за 58 лет ни разу капитально не ремонтировался. В УК подчеркивают, что снег этой зимой с крыши сбрасывался дважды и критического скопления там не было.


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