Прокуратура начала проверку по факту аварийной посадки самолета Ан-28

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту аварийной посадки АН-28, который совершал перелет по маршруту Кедровый — Томск. Об этом сообщаетcя на сайте ведомства.

«По предварительным данным 16.07.2021 самолет Ан-28, эксплуатируемый частным авиапредприятием, при выполнении рейса по маршруту Кедровый-Томск совершил вынужденную посадку на участке лесной местности в Томской области. Жертв среди экипажа и пассажиров не имеется. Западно-Сибирской и Дальневосточной транспортными прокуратурами организована проверка исполнения федерального законодательства о безопасности полетов», — говорится в сообщении.

В свою очередь, СКР возбудил уголовное дело по данному факту. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», сообщает ТАСС.

В СК уточнили, что по предварительной информации, 16 июля 2021 года самолет АН-28 следовал по маршруту «Кедровый - Томск». В расчетное время экипаж воздушного судна не вышел на связь в районе села Бакчар. Последний раз экипаж самолета выходил на связь в 16:00 по местному времени (12:00 мск). В 70 км от пос. Кедровый Томской области сработал аварийный радиомаяк. По данным МЧС, на борту самолета находились 19 человек, из них двое детей.

В пресс-службе СК РФ уточнили, что Ан-28 получил повреждения. Пассажиры самолета и экипаж выжили, в ближайшее время они будут эвакуированы.

Телеграмм-канал 112 сообщает, что у пилота Анатолия Прыткова перелом ноги. Остальные, находившиеся на борту, серьезных травм не получили - только ссадины и небольшие повреждения.