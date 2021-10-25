Прокуратура: мужчина убил свою жену из-за ее желания развестись

Прокуратура Кожевниковского района обвинила 44-летнего местного жителя по статье ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает областная прокуратура.

В ходе разбирательства было установлено, что в августе этого года мужчина распивал алкоголь в компании родственников и друзей, празднуя приезд своего сына на побывку из армии.

«После употребления спиртного у него возникла ссора с женой из-за озвученного ею желания развестись. В процессе конфликта обвиняемый из незаконно хранящегося охотничьего ружья выстрелил в голову супруге. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Кожевниковский районный суд.