Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Прокуратура: мужчина убил свою жену из-за ее желания развестись
Новости

Прокуратура: мужчина убил свою жену из-за ее желания развестись

ТВ2 ТВ2

Прокуратура Кожевниковского района обвинила 44-летнего местного жителя по статье ч. 1  ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает областная прокуратура.

В ходе разбирательства было установлено, что в августе этого года мужчина распивал алкоголь в компании родственников и друзей, празднуя приезд своего сына на побывку из армии.

«После употребления спиртного у него возникла ссора с женой из-за озвученного ею желания развестись. В процессе конфликта обвиняемый из незаконно хранящегося охотничьего ружья выстрелил в голову супруге. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Кожевниковский районный суд.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.