Прокуратура: мэрия незаконно сливала сточные воды в Ушайку

Томская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с специалистами областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды проверила законность сброса сточных вод в реку Ушайка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оказалось, что городской департамент дорожной деятельности и благоустройства сбрасывает сточные воды в реку Ушайка через участок ливневки от улицы Лебедева по проспекту Комсомольский.





«При этом, вопреки закону, решение о предоставлении водного объекта в пользование с указанием разрешенного места сброса сточных вод, объема допустимых сбросов и требований к качеству воды в водных объектах в местах их сброса департаментом не получено. Это влечет бесконтрольное поступление в реку загрязняющих веществ», — отмечают в областной прокуратуре.





В итоге природоохранный прокурор направил в суд иск с возложении на мэрию обязанности получить решение о предоставлении реки Ушайки в пользование для сброса сточных вод из указанной ливневой канализации.





Кировский районный суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме. Решение суда в законную силу пока не вступило.