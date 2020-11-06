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06 ноября,
2020
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Прокуратура: мэрия незаконно сливала сточные воды в Ушайку

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с специалистами областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды проверила законность сброса сточных вод в реку Ушайка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура: мэрия незаконно сливала сточные воды в Ушайку

Оказалось, что городской департамент дорожной деятельности и благоустройства сбрасывает сточные воды в реку Ушайка через участок ливневки от улицы Лебедева по проспекту Комсомольский.


«При этом, вопреки закону, решение о предоставлении водного объекта в пользование с указанием разрешенного места сброса сточных вод, объема допустимых сбросов и требований к качеству воды в водных объектах в местах их сброса департаментом не получено. Это влечет бесконтрольное поступление в реку загрязняющих веществ», — отмечают в областной прокуратуре. 


В итоге природоохранный прокурор направил в суд иск с возложении на мэрию обязанности получить решение о предоставлении реки Ушайки в пользование для сброса сточных вод из указанной ливневой канализации.


Кировский районный суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме. Решение суда в законную силу пока не вступило.

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