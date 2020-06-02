Прокуратура добивается появления границ лесного пояса вокруг Томска и Северска

В мае 2018 года Законодательная Дума региона решила создать вокруг Томска и Северска лесопарковый пояс площадью более 2,8 тысяч гектаров. Однако, прокуратура установила, что спустя два года никаких действий не предпринималось, сообщается на сайте ведомства.





«Прокурорская проверка показала, что спустя два года после принятия решения о создании лесопаркового зеленого пояса его границы уполномоченным государственным органом не определены и в Единый государственный реестр недвижимости не внесены, что ставит под сохранение экологической системы, обеспечивающей благоприятную среду обитания горожан», — пришло к выводу ведомство.





По итогам проверки природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление, чтобы обязать Департамент природных ресурсов Томской области установить границы лесопаркового пояса вокруг Томска и Северска. Сейчас заявление находится на рассмотрении в Кировском районном суде Томска.