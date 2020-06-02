Прокуратура добивается появления границ лесного пояса вокруг Томска и Северска
В мае 2018 года Законодательная Дума региона решила создать вокруг Томска и Северска лесопарковый пояс площадью более 2,8 тысяч гектаров. Однако, прокуратура установила, что спустя два года никаких действий не предпринималось, сообщается на сайте ведомства.
«Прокурорская проверка показала, что спустя два года после принятия решения о создании лесопаркового зеленого пояса его границы уполномоченным государственным органом не определены и в Единый государственный реестр недвижимости не внесены, что ставит под сохранение экологической системы, обеспечивающей благоприятную среду обитания горожан», — пришло к выводу ведомство.
По итогам проверки природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление, чтобы обязать Департамент природных ресурсов Томской области установить границы лесопаркового пояса вокруг Томска и Северска. Сейчас заявление находится на рассмотрении в Кировском районном суде Томска.
По закону для территорий зеленого лесопаркового пояса установлен особый режим природопользования. В прокуратуре уточняют, что здесь должны сохраняться природные комплексы, проводиться научные исследования, вестись эколого-просветительская работа.
В 2018 в облдуму с инициативой защитить леса томской агломерации обратились общественники. Тогда председатель региональной Общественной палаты Евгений Чойзонов говорил, что их инициативу на публичных слушаниях поддержали жители городов и предлагал включить в зеленую полосу район Центрального КПП в Северске и лес у поселка Зональная станция, припоселковые кедровники в Аникино, Писаревке, Трубачево, Петрово, Зоркальцево, Кузовлево; Басандайский лесопарк, береговой склон реки Томи, Синий утес, Кисловский бор, озеро Песчаное и другие. Депутаты согласились с предложением и постановили границы определить.
«Это позволит сохранить важное природоохранное, экологическое и социальное значение данных территорий, а также обеспечить комфортную среду для местных жителей, повысить качество жизни граждан и способствовать реализации конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду», — говорилось на сайте облдумы.
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