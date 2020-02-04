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04 февраля,
2020
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Прокуратура через суд потребовала убрать от снега восемь улиц в Томске

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Прокуратура Ленинского района Томска в судебном порядке потребовала очистить восемь улиц от снега и льда, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура через суд потребовала убрать от снега восемь улиц в Томске

В результате проверки прокуратура установила, что участки проспекта Ленина, а также улиц Розы Люксембург, Большая Подгорная, Ижевская, Смирнова, Карла Маркса, Профсоюзная и 5-ой Армии убирались некачественно. По данным ведомства, снег вывозился в недостаточном объеме, на обочинах образовались сугробы, которые привели к сужению проезжей части.


По итогам проверки прокуратура обратилась в суд с двумя административными исковыми заявлениями о возложении на мэрию обязанности привести участки перечисленных улиц в надлежащее состояние. Заявления находятся на рассмотрении в Ленинском районном суде.

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