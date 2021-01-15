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15 января,
2021
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Прокуратура через суд обязала томский аэропорт установить приаэродромную территорию

ТВ2
ТВ2
22 минуты назад

Суд обязал «Аэропорт Томск» установить приаэродромную территорию. Иск в отношении аэропорта направила транспортная прокуратура региона.

Прокуратура через суд обязала томский аэропорт установить приаэродромную территорию

Прокурорская проверка установила, что томский аэропорт не разработал проект, устанавливающий ограничения в использовании земли близ аэродрома.

Ведомство направило иск в суд о возложении на аэропорт обязанности разработать проект приаэродромной территории и согласовать его с Федеральным агентством воздушного транспорта. Прокурорские требования суд удовлетворил в полном объеме. 

«Приаэродромная территория устанавливается в целях обеспечения безопасности полетов, перспективного развития аэропорта и снижения деструктивного воздействия на окружающую среду и человека», – прокомментировали ТВ2 в транспортной прокуратуре. 

Согласно статье 47 воздушного кодекса РФ,  приаэродромная территория делится на семь подзон и для каждой из них установлены особые условия использования. Так, в первой подзоне можно размешать лишь объекты, предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок. Во второй подзоне кодекс запрещает размещать объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта, а в третьей можно строить лишь здания особой этажности, и так далее. 

Сотрудник транспортной прокуратуры добавил, что на установленной приаэродромной территории не соответствующих кодексу объектов не выявлено.

Напомним, в декабре 2019 года жители поселка Аэрпорт протестовали против строительства дополнительной парковки на месте единственного в поселке лесопарка, где местные жители много лет ходили на лыжах и гуляли. Также эта лесополоса защищала жилые дома от ветров и запахов авиатоплива со взлетной полосы. Несмотря на недовольство жителей поселка, областные власти не стали менять проект парковки, а замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный заявлял, что после разговора с гражданами новых жалоб не поступало. 

​​ПОДДЕРЖИ ТВ2

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