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Прокуратура: 11 лет лишения свободы и два миллиона компенсации заплатит мужчина, убивший свою подругу

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Первомайский районный суд признал 40-летнего местного жителя виновным в том, что он избил до смерти свою подругу, и чтобы скрыть преступление, поджег ее дом. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В суде установлено, что в январе 2021 года мужчина после совместного распития спиртных напитков со своей сожительницей вступил с ней в конфликт. В ходе ссоры он нанес потерпевшей множественные удары кулаками по голове и телу, повлекшие возникновение внутреннего кровотечения, от которого пострадавшая скончалась на месте происшествия. В целях сокрытия следов преступления мужчина поджег дом сожительницы и скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.

В итоге суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Также суд удовлетворил исковое заявление прокурора о взыскании в пользу несовершеннолетней дочери погибшей компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей, а также материального ущерба, причиненного пожаром в размере более 1 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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