Прокол под железной дорогой на 76-ом километре завершат через неделю

Работы по строительству транспортной развязки на юге Томска идут с опережением графика. Специалисты уже выполнили укладку 21-й из 30-ти труб для тоннеля, которые будут держать железнодорожное полотно. Завершить работы планируется через неделю.







2 июля строители запустили движение на новом участке Богашёвского тракта рядом с улицей 19-й Гвардейской Дивизии и приступили к реконструкции старого участка. В начале Богашёвского тракта энергетики установили новые опоры освещения.





Завершить строительство планируется до конца года.







Транспортный узел в районе площади Южной в Томске объединяет регулируемый переезд на 76-м км железной дороги Тайга ‑ Томск, четыре городские улицы (Красноармейская, 19-й Гвардейской дивизии, Мокрушина и Нефтяная) и две магистрали, ведущие из южной части в центр города (Богашёвский и Коларовский тракты). Общая стоимость проекта более 1,8 млрд рублей. Строительство развязки началось в 2017 году.