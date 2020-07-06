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06 июля,
2020
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Прокол под железной дорогой на 76-ом километре завершат через неделю

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Работы по строительству транспортной развязки на юге Томска идут с опережением графика. Специалисты уже выполнили укладку 21-й из 30-ти труб для тоннеля, которые будут держать железнодорожное полотно. Завершить работы планируется через неделю.


2 июля строители запустили движение на новом участке Богашёвского тракта рядом с улицей 19-й Гвардейской Дивизии и приступили к реконструкции старого участка. В начале Богашёвского тракта энергетики установили новые опоры освещения.


Завершить строительство планируется до конца года. 


Транспортный узел в районе площади Южной в Томске объединяет регулируемый переезд на 76-м км железной дороги Тайга ‑ Томск, четыре городские улицы (Красноармейская, 19-й Гвардейской дивизии, Мокрушина и Нефтяная) и две магистрали, ведущие из южной части в центр города (Богашёвский и Коларовский тракты). Общая стоимость проекта более 1,8 млрд рублей. Строительство развязки началось в 2017 году.

Прокол под железной дорогой на 76-ом километре завершат через неделю
Прокол под железной дорогой на 76-ом километре завершат через неделю
Прокол под железной дорогой на 76-ом километре завершат через неделю
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