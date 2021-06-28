Прокол не помог? Томичи встали в пробке на Мокрушинском переезде

Томичи жалуются, что с запуском развязки на 76-м километре транспортная доступность Мокрушина не улучшилась, а наоборот, ухудшилась. Они просят вернуть светофор и надземный переход, чтобы как-то урегулировать поток машин.

«Благодаря проколу поток машин через Богашёво значительно увеличился, так еще и разворот со светофором убрали, который хоть как-то контролировал поток машин. И ведь все равно все упираются в транспортное кольцо. Прошу ГИБДД и ответственные службы обратить внимание на данную проблему, ведь строили развязку, чтобы улучшить транспортную доступность, а получилось все наоборот», — говорится в группе Регион-70. В комментариях к посту отписываются водители, солидарные с автором поста.

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Строительство двухуровневой развязки с тоннелем под железной дорогой началось в 2017 году. В транспортную развязку вложено свыше 1,8 миллиарда рублей из федерального бюджета. Общая протяженность развязки составляет 4,5 километра. В рамках проекта по строительству развязки было построено кольцевое пересечение улиц Мокрушина, Нефтяной и Коларовского тракта, также до шести полос был расширен автодорожный путепровод на Богашевском тракте. Ожидалось, что реализация проекта позволит улучшить пропуск транспортных средств в микрорайоны Мокрушинский, Степановский, Южные Ворота, поселок Зональная станция.