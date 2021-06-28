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Главная Новости Прокол не помог? Томичи встали в пробке на Мокрушинском переезде
Новости

Прокол не помог? Томичи встали в пробке на Мокрушинском переезде

ТВ2
ТВ2 ТВ2
21 час назад

Томичи жалуются, что с запуском развязки на 76-м километре транспортная доступность Мокрушина не улучшилась, а наоборот, ухудшилась. Они просят вернуть светофор и надземный переход, чтобы как-то урегулировать поток машин.

«Благодаря проколу поток машин через Богашёво значительно увеличился, так еще и разворот со светофором убрали, который хоть как-то контролировал поток машин. И ведь все равно все упираются в транспортное кольцо. Прошу ГИБДД и ответственные службы обратить внимание на данную проблему, ведь строили развязку, чтобы улучшить транспортную доступность, а получилось все наоборот», — говорится в группе Регион-70.

В комментариях к посту отписываются водители, солидарные с автором поста.

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Строительство двухуровневой развязки с тоннелем под железной дорогой началось в 2017 году. В транспортную развязку вложено свыше 1,8 миллиарда рублей из федерального бюджета. Общая протяженность развязки составляет 4,5 километра. В рамках проекта по строительству развязки было построено кольцевое пересечение улиц Мокрушина, Нефтяной и Коларовского тракта, также до шести полос был расширен автодорожный путепровод на Богашевском тракте.

Ожидалось, что реализация проекта позволит  улучшить пропуск транспортных средств в микрорайоны Мокрушинский, Степановский, Южные Ворота, поселок Зональная станция.

В свою очередь, в пресс-службе мэрии отметили, что разработанная схема дорожного движения не является окончательной. Там подчеркнули, что из нововведений в движении по транспортной развязке – отмена левого поворота на  мкр. Морушинский. Это принципиальная позиция ГИБДД и она мотивирована принципами безопасности дорожного движения. Заезд в мкр. Мокрушинский теперь осуществляется через автодорожный тоннель. 

Кроме того, технические недочеты, которые выявились в первые дни эксплуатации транспортной развязки, будут устранены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств. Речь идет, в том числе, о размыве откосной части автомобильной дороги в районе автодорожного тоннеля, который образовался вследствие неукрепленного слоя грунта, из-за маленького срока после посева трав. Восстановление откосной части будет выполнено подрядной организацией в ближайшее время.

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