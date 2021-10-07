Производители соков предупредили о проблемах с поставками в Россию

Производители соков попросили руководителя Роспотребнадзора Анну Попову вмешаться в ситуацию и не допустить усиления контроля за ввозом пищевой продукции из Китая. Ряд компаний пожаловались на уже возникшие перебои ввоза яблочного концентрата и замороженных фруктов. Они требуют особых условий хранения и при длительных задержках портятся, сообщает «Коммерсантъ».

Президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков сообщил, что Роспотребнадзор не уведомил ФТС о сроках таможенных проверок и особых кодов. Поэтому возникла угроза порчи партий соков и фруктов, которые не подлежат санитарно-эпидемиологическому контролю. В России только 30% сырья имеет внутреннее происхождение, все остальное — импорт. В прошлом году из Китая в страну ввезли 87,8 тысяч тонн яблочного концентрата. Найти ему замену в принципе невозможно. Существуют риски перебоев производства.

По мнению Новикова, проводить проверки сырья нет необходимости. У него есть входной контроль, Роспотребнадзор проверяет готовую продукцию. Он попросил Попову направить ФТС перечень товаров с кодами, указать сроки их проверки, а также освободить от нее сертифицированных поставщиков.