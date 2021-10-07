Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Производители соков предупредили о проблемах с поставками в Россию
Новости

Производители соков предупредили о проблемах с поставками в Россию

ТВ2 ТВ2

Производители соков попросили руководителя Роспотребнадзора Анну Попову вмешаться в ситуацию и не допустить усиления контроля за ввозом пищевой продукции из Китая. Ряд компаний пожаловались на уже возникшие перебои ввоза яблочного концентрата и замороженных фруктов. Они требуют особых условий хранения и при длительных задержках портятся,  сообщает «Коммерсантъ».

Президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков сообщил, что Роспотребнадзор не уведомил ФТС о сроках таможенных проверок и особых кодов. Поэтому возникла угроза порчи партий соков и фруктов, которые не подлежат санитарно-эпидемиологическому контролю. В России только 30% сырья имеет внутреннее происхождение, все остальное — импорт. В прошлом году из Китая в страну ввезли 87,8 тысяч тонн яблочного концентрата. Найти ему замену в принципе невозможно. Существуют риски перебоев производства.

По мнению Новикова, проводить проверки сырья нет необходимости. У него есть входной контроль, Роспотребнадзор проверяет готовую продукцию. Он попросил Попову направить ФТС перечень товаров с кодами, указать сроки их проверки, а также освободить от нее сертифицированных поставщиков.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.