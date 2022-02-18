Производители продуктов в России стали чаще уменьшать упаковки для сохранения цены

Производители продуктов стали чаще выпускать товары в уменьшенных упаковках, чтобы не отпугивать покупателей увеличением цены на них. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в одной из розничных сетей.

Так, например, компания Danone сократила объем питьевых йогуртов «Активиа» с 270 до 260 граммов, «Макфа» стала выпускать макароны в 400-граммовой пачке вместо привычных 450 г, а Heineken начал поставлять пиво в банках объемом 0,43 л, отметив, что это «вынужденная мера, которая позволяет сохранять ценовую доступность продукта в условиях роста издержек и ограниченности покупательской способности населения».

В сети супермаркетов «Верный» подтвердили уменьшение упаковки некоторых товаров при сохранении прежней цены. Так, по данным сети, производители сдерживают на прежнем уровне цены при росте стоимости их производства. В «Верном» и «Ленте» заявили, что уменьшение упаковки не привело к снижению спроса.

Исполнительный директор ассоциации производителей «Русбренд» Алексей Поповичев отметил, что при больших масштабах производства даже уменьшение упаковки продукта на 5-10 граммов может помочь оптимизировать расходы. По словам Поповичева, снижение объема упаковки менее заметно для потребителей, и вызывает у них меньшее раздражение, чем повышение цены на товары.