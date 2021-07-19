Производители предупредили о росте цен на хлеб

Производители хлеба предупредили ретейлеров о повышении с августа цен на свою продукцию на 7–12%, сообщили в сети «Верный», пишет «Коммерсантъ». В сети уточнили, что поставщики объясняют увеличение цен подорожанием сырья, упаковочного материала и транспортировки. В других сетях, включая X5 Group, «Магнит» и «Дикси», на запросы газеты не ответили. Несколько производителей хлеба неофициально подтвердили, что с августа индексируют оптовые цены на свою продукцию. Цены на все виды сырья для производства хлеба выросли в несколько раз, хотя на сам хлеб — всего на 1 руб. год к году, отметил в беседе с газетой президент Российского союза пекарей Алексей Лялин. По его словам, цена маргарина увеличилась на 38%, упаковочного материала — на 26%, сахара — на 9%.

В Минсельхозе отметили, что цены на хлебобулочную продукцию «находятся на стабильном уровне». По данным ведомства, за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки — на 5,9%. По данным ведомства, сырье напротив, дешевеет. Так, стоимость пшеницы третьего и четвертого классов после введения таможенных пошлин снизилась на 7,2% и 5,9% соответственно.

Кроме того, для сдерживания роста цен на хлеб в конце 2020 года правительство утвердило правила предоставления субсидий компаниям отрасли из расчета два рубля за один килограмм хлеба. Однако, по словам президента Российского союза пекарей Алексея Лялина, размер господдержки не компенсирует полностью рост цен на сырье.