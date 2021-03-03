Производители предложили заморозить цены на птицу и яйца
Отпускные цены на яйца и мясо птицы могут заморозить на два месяца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова.
«Надеюсь, что к ней присоединится максимальное количество производителей», — отметил Лахтюхов. Он уточнил в России работают около 165 бройлерных компаний и около 200 производителей яиц.
По словам гендиректора союза птицеводов, ограничить рост цен планируют на наиболее востребованные продукты. Однако вместе с тем он высказал опасение о финансовом состоянии отрасли. Лахтюхов добавил, что рост отпускных цен на продукцию птицеводства, который произошел за последнее время, не компенсировал повышение себестоимости продукции. Себестоимость по сравнению с 2020 годом выросла на 30%, а отпускные — менее чем на 20%.
Лахтюхов заявил, что птицеводам нужна дополнительная поддержка. Он согласился с объявленными мерами Минсельхоза, в частности возможность увеличить кредитный лимит для производителей птицы с 1 млрд до 1,5 млрд рублей на одного заемщика, пролонгацию льготных инвесткредитов на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от птичьего гриппа.
О планах по повышению таможенной пошлины на инкубационные яйца Лахтюхов заявил, что это даст стимул для дальнейшего развития российской племенной базы птицеводства и покрытия дефицита в этой продукции.
Ранее Минсельхоз прогнозировал, что рост отпускных цен на мясо птицы и яйца в этом году останется в рамках продовольственной инфляции и что до конца первого квартала баланс спроса и предложения стабилизируется с учетом довольно короткого производственного цикла в птицеводстве.
Кроме того, ограничение экспорта зерна и масличных позволит сократить затраты животноводческих предприятий на кормовую базу, что снизит себестоимость производства и сохранить уровень цен на конечную продукцию, сообщало ведомство.
В прошлом году на совещании по экономическим вопросам Владимир Путин удивился росту цен и напомнил об инструментах сдерживания их роста. После этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал несколько постановлений, призванных стабилизировать цены на базовые продукты. Они позволят контролировать цены, в частности, на подсолнечное масло и сахар. Цена на сахар должна быть 46 рублей за килограмм, предельная цена на подсолнечное масло — 110 рублей за литр.
По данным Росстата, инфляция в 2020 году составила 4,9%. Продукты питания подорожали на 6,7%, плодоовощная продукция на 17,4%. Лидерами в гонке цен стали сахар-песок, который за год подорожал на 64,5%, и подсолнечное масло (+25,9%). Также выросли цены на крупу и бобовые (на 20,1%), на куриные яйца (15,1%).
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