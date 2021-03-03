Производители предложили заморозить цены на птицу и яйца

Отпускные цены на яйца и мясо птицы могут заморозить на два месяца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова.





«Надеюсь, что к ней присоединится максимальное количество производителей», — отметил Лахтюхов. Он уточнил в России работают около 165 бройлерных компаний и около 200 производителей яиц.





По словам гендиректора союза птицеводов, ограничить рост цен планируют на наиболее востребованные продукты. Однако вместе с тем он высказал опасение о финансовом состоянии отрасли. Лахтюхов добавил, что рост отпускных цен на продукцию птицеводства, который произошел за последнее время, не компенсировал повышение себестоимости продукции. Себестоимость по сравнению с 2020 годом выросла на 30%, а отпускные — менее чем на 20%.





Лахтюхов заявил, что птицеводам нужна дополнительная поддержка. Он согласился с объявленными мерами Минсельхоза, в частности возможность увеличить кредитный лимит для производителей птицы с 1 млрд до 1,5 млрд рублей на одного заемщика, пролонгацию льготных инвесткредитов на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от птичьего гриппа.





О планах по повышению таможенной пошлины на инкубационные яйца Лахтюхов заявил, что это даст стимул для дальнейшего развития российской племенной базы птицеводства и покрытия дефицита в этой продукции.