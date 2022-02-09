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Производители алкоголя предупредили о риске роста цен из-за маркировки

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Производители алкоголя и рестораторы направили на имя премьер-министра Михаила Мишустина коллективное письмо, в котором попросили исключить введение маркировки «Честный знак» в алкогольной сфере, которая может привести к росту цен на их продукцию. Об этом сообщает РБК.

В публикации отмечается, что в обращении к Мишустину представители алкогольной сферы объяснили, что их продукция за исключением пива и пивных напитков в текущий момент маркируется специальными федеральными марками и фиксируется в ЕГАИС — Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

«Введение новой, дополнительной маркировки, уверены авторы обращения, может значительно увеличить нагрузку на производителей и импортеров алкогольной продукции. В свою очередь, это может привести к росту цен. Это заставит потребителей искать более дешевые заменители алкоголя на нелегальном рынке», — говорится в публикации.

Сейчас министерство предлагает маркировать, в частности, натуральные виноградные вина (том числе крепленые), вермуты, игристые и неигристые напитки с фактической концентрацией спирта более 7%, спиртовые настойки, ликеры. Эксперимент будет проводиться с июня 2022-го по август 2023 года. Оператором системы маркировки в рамках эксперимента предложено утвердить Центр развития перспективных технологий, который уже маркирует помимо прочего табачную и молочную продукцию, обувь, шубы и парфюмерию.

По подсчетам производителей, нанесение цифрового кода и маркировки увеличит отпускную цену вина на 70 копеек за бутылку. Также вырастут расходы на оборудование, запчасти, техническое обслуживание системы и найм дополнительного персонала. Рост цены для конечного покупателя может составить 15 процентов.

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