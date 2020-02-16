Программу исследований дна Байкала готовят иркутские ученые
Иркутские ученые РАН готовят программу глубоководных исследований Байкала, которая может стать обоснованием для достройки глубоководных обитаемых аппаратов «Рифт-1» и «Рифт-2», передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Иркутского научного центра Сибирского отделения РАН Игоря Бычкова.
«Аппараты создавались под развитие глубоководных исследований, рассчитаны предварительно на глубину более 4 тысяч метров, максимальная глубина Байкала - 1600 с небольшим метров, поэтому сегодня, как одно из направлений возможного использования аппаратов в случае принятия решении об их достройке - это изучение Байкала, - рассказал Бычков. - Сейчас идет дискуссия по поводу того, нужно их достраивать или нет, и одно из обоснований достройки - то, что нужно проводить исследования на Байкале. Мы не просто ждем, мы пытаемся как-то влиять, чтобы все-таки завершилось строительство аппаратов, и, подготовив хорошую научную программу, дадим дополнительное обоснование для этого».
Программу исследований направят в РАН и Министерство науки и высшего образования РФ. Ученые отмечают, что есть около десяти направлений в изучении озера, где нужны глубоководные обитаемые аппараты. Например, для того, чтобы изучить нефтяные проявления, поля замерзшего метана и живые организмы на дне озера. Однако в России сейчас нет активно используемых подобных устройств.
Погружения в Байкал на обитаемых аппаратах начались еще в 1977 году, тогда аппараты «Пайсис» погрузились около 70 раз, - рассказал научный сотрудник Байкальского музея Иркутского научного центра СО РАН Владимир Фиалков. - Потом в 1990-1991 годах было больше сотни погружений «Пайсисов», а в 2008-2010 годах уже были «Мир-1» и «Мир-2», на них мы погружались около 200 раз, но это не значит, что для Байкала это много. Байкал огромный и очень разнообразный, мы еще недостаточно хорошо знаем его динамику и жизнь. Аппараты нужны, чтобы подробно все изучить - структуру поверхности дна, различные образования, жизнь на дне и в толще воды, это очень важный и передовой метод исследований, только с помощью таких аппаратов мы можем своими глазами увидеть объект изучения.
Глубоководные обитаемые аппараты «Рифт-1» и «Рифт-2, начали создавать в 1980-х годах для Академии наук. В связи с распадом СССР проект был заморожен. Недостроенные аппараты хранят на базе опытно-конструкторского бюро. Если их достройку одобрят, нужно будет построить судно-носитель и создать лабораторию для обслуживания аппаратов.
Байкал - самое глубокое озеро на планете, содержит около 20% мировых запасов пресной воды. Включен в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Один из глубоководных обитаемых аппаратов «Пайсис», исследовавший Байкал в XX веке, сейчас стоит в Байкальском музее, в поселке Листвянка.
Как выглядит замерзший Байкал, смотрите в фоторепортаже на сайте ТВ2.
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