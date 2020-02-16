Программу исследований дна Байкала готовят иркутские ученые

«Аппараты создавались под развитие глубоководных исследований, рассчитаны предварительно на глубину более 4 тысяч метров, максимальная глубина Байкала - 1600 с небольшим метров, поэтому сегодня, как одно из направлений возможного использования аппаратов в случае принятия решении об их достройке - это изучение Байкала, - рассказал Бычков. - Сейчас идет дискуссия по поводу того, нужно их достраивать или нет, и одно из обоснований достройки - то, что нужно проводить исследования на Байкале. Мы не просто ждем, мы пытаемся как-то влиять, чтобы все-таки завершилось строительство аппаратов, и, подготовив хорошую научную программу, дадим дополнительное обоснование для этого».





Программу исследований направят в РАН и Министерство науки и высшего образования РФ. Ученые отмечают, что есть около десяти направлений в изучении озера, где нужны глубоководные обитаемые аппараты. Например, для того, чтобы изучить нефтяные проявления, поля замерзшего метана и живые организмы на дне озера. Однако в России сейчас нет активно используемых подобных устройств.