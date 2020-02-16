Добрые новости
16 февраля,
2020
2
фото
Новости

Программу исследований дна Байкала готовят иркутские ученые

ТВ2
ТВ2
19 минут назад

Иркутские ученые РАН готовят программу глубоководных исследований Байкала, которая может стать обоснованием для достройки глубоководных обитаемых аппаратов «Рифт-1» и «Рифт-2», передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Иркутского научного центра Сибирского отделения РАН Игоря Бычкова. 

озеро Байкал в поселке Листвянка
озеро Байкал в поселке Листвянка

«Аппараты создавались под развитие глубоководных исследований, рассчитаны предварительно на глубину более 4 тысяч метров, максимальная глубина Байкала - 1600 с небольшим метров, поэтому сегодня, как одно из направлений возможного использования аппаратов в случае принятия решении об их достройке - это изучение Байкала, - рассказал Бычков. - Сейчас идет дискуссия по поводу того, нужно их достраивать или нет, и одно из обоснований достройки - то, что нужно проводить исследования на Байкале. Мы не просто ждем, мы пытаемся как-то влиять, чтобы все-таки завершилось строительство аппаратов, и, подготовив хорошую научную программу, дадим дополнительное обоснование для этого».


Программу исследований направят в РАН и Министерство науки и высшего образования РФ. Ученые отмечают, что есть около десяти направлений в изучении озера, где нужны глубоководные обитаемые аппараты. Например, для того, чтобы изучить нефтяные проявления, поля замерзшего метана и живые организмы на дне озера. Однако в России сейчас нет активно используемых подобных устройств. 

аппарат для глубоководных исследований «Пайсис»
аппарат для глубоководных исследований «Пайсис»
Фото: irkipedia.ru/

Погружения в Байкал на обитаемых аппаратах начались еще в 1977 году, тогда аппараты «Пайсис» погрузились около 70 раз, - рассказал научный сотрудник Байкальского музея Иркутского научного центра СО РАН Владимир Фиалков. -  Потом в 1990-1991 годах было больше сотни погружений «Пайсисов», а в 2008-2010 годах уже были «Мир-1» и «Мир-2», на них мы погружались около 200 раз, но это не значит, что для Байкала это много. Байкал огромный и очень разнообразный, мы еще недостаточно хорошо знаем его динамику и жизнь. Аппараты нужны, чтобы подробно все изучить - структуру поверхности дна, различные образования, жизнь на дне и в толще воды, это очень важный и передовой метод исследований, только с помощью таких аппаратов мы можем своими глазами увидеть объект изучения.

Глубоководные обитаемые аппараты «Рифт-1» и «Рифт-2, начали создавать в 1980-х годах для Академии наук. В связи с распадом СССР проект был заморожен. Недостроенные аппараты хранят на базе опытно-конструкторского бюро. Если их достройку одобрят, нужно будет построить судно-носитель и создать лабораторию для обслуживания аппаратов.


Байкал - самое глубокое озеро на планете, содержит около 20% мировых запасов пресной воды. Включен в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Один из глубоководных обитаемых аппаратов «Пайсис», исследовавший Байкал в XX веке, сейчас стоит в Байкальском музее, в поселке Листвянка.


Как выглядит замерзший Байкал, смотрите в фоторепортаже на сайте ТВ2.

Поддержи ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.