Программа модернизации первичного звена здравоохранения: что происходит в Томской области

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в Томской области до 2025 года планируется построить 39 новых объектов, включая четыре поликлиники. Кратко рассказываем о том, что должно быть сделано в 2022 году.

Ремонт

Ранее планировалось, что в 2022 году будет сделан капитальный ремонт в поликлинических отделениях Городской больницы № 3 и Томской районной больницы, которая находится в с. Тимирязевское. В настоящее время начался капремонт стационара в Светленской районной больнице. На это выделено 149,7 млн рублей. Как сообщил заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области по развитию Александр Таранов, в стационаре заменят полы и кровлю, двери и окна, сантехнику, коммуникации; системы отопления, вентиляции и другое. На первом этаже разместятся кабинеты педиатра и узких специалистов, рентген-кабинет и лаборатория. На втором этаже расположится отделение сестринского ухода для взрослых, на третьем — детское отделение, а также кабинеты физиотерапии. Общая площадь обновленного стационара составит 2000 квадратных метров. Капитальный ремонт здания уже начался, завершить его планируется в конце 2022 года.

Кроме того, в 2022 году в Томской области за счет областного бюджета будет разработана проектно-сметная документация на капремонт МСЧ № 2. На это выделено 7 млн рублей. Ранее губернатор Сергей Жвачкин поручил провести капремонт медучреждения, однако сроки и стоимость работ пока неизвестны.

Строительство

По словам представителей облздрава, на текущий момент город нуждается в семи новых поликлиниках. «Потребность есть в семи поликлинических отделениях, из них три требуют выделения земельных участков. Это Зеленые Горки, Целинный и Ивановского. По Зеленым Горкам поликлиника включена в программу модернизации здравоохранения, на Целинном и Ивановского — нет. В случае увеличения финансирования про программе объекты будут включены. Размещение остальных четырех поликлиник мы планируем согласовать с застройщиками новых микрорайонов. Подобный опыт реализуется в Радонежском, где амбулатория будет на первом этаже. По Пушкина — от микрорайона Михайловский парк от застройщика получена заинтересованность в организации объекта, срок — 2024 год. По мере поступления конкретики от застройщиков мы готовы разрабатывать проекты», — рассказывал Александр Таранов на градостроительном комитете Думы Томска. В свою очередь, представитель администрации Томска Сергей Чиков отмечал, что на строительство поликлиники на улице Ивановского было предусмотрено проектом планировки — власти зарезервировали земельный участок, который можно поставить на кадастровый учет. «Приоритетные территории для размещения объектов здравоохранения — строительство поликлиники на 500 посещений в смену в микрорайоне Восточном по улице Юрия Ковалева, 47, поликлиники на 1 000 посещений в смену по улице Ивановского, детской поликлиники на АРЗе по переулку Целинному и строительство поликлиники на 400 посещений в смену в поселке Светлом. По земельному участку под поликлинику в поселке Светлом — там необходимо проводить комплексные кадастровые работы, которые мы запланировали на следующий год. После устранения кадастровых ошибок можно будет проводить мероприятия в отношении этого участка. По улице Юрия Ковалева постановление о проведении публичных слушаний находится на согласовании, в ближайшее время будем утверждать, думаю, весной следующего года земельный участок мы будем формировать», — рассказывал Сергей Чиков.